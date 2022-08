Volley femminile B1: la Pallavolo Cabiate ingaggia Carlotta Zanotto

Gran bel colpo quello messo a segno dalla Pallavolo Cabiate che si assicura le prestazioni di Carlotta Zanotto. Con un percorso nelle squadre giovanili di assoluto rispetto al San Donà, Carlotta si divide tra serie B1 e squadre under in maniera egregia e in 4 stagioni realizza due terzi posti alle finali nazionali under 16, un nono e due secondi posti alle finali under 18. L'anno successivo, con il completamento del percorso giovanile, rimane un'altra stagione in B1 al San Donà, poi il grande salto in A1 nell'Imoco Conegliano con cui disputa le finali scudetto. La stagione successiva Carlotta si trasferisce a Montichiari in A2, con cui centra l'obiettivo promozione. Per la stagione 2014/2015 il trasferimento in Francia all'Evreux dove rimane per due anni e anche qui facendo promozione il secondo anno. L'anno dopo il ritorno in Italia a Soverato in A2, poi il passaggio in B1 a Pinerolo e promozione con la stessa l'anno successivo, fino al trasferimento di Carlotta in terra comasca con la Tecnoteam Albese, in cui rimane 3 anni: la prima stagione in B1 interrotta dal covid, la seconda conclusa con la promozione in A2 e la terza (l'ultima) in A2 con la fascia da capitano