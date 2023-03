B1. Dopo 3 ko di fila la Clerici Auto Cabiate ritrova il sorriso: 3-0 a Piacenza

Squadra in casa

Squadra in casa Vap Piacenza

11 febbraio-11 marzo: è passato un mese esatto tra l’ultima vittoria della Clerici Auto Cabiate e quella ottenuta ieri a Piacenza che ha interrotto un digiuno lungo tre turni di campionatio. Le comasche si sono imposte in tre set sul campo della VAP, incontrando qualche difficoltà soltanto nel terzo set. Fortunatamente il risveglio delle padrone di casa è stato tardivo e il 3-0 è maturato in maniera meritata.

Il quinto posto nel girone B della Serie B1 di volley femminile è sempre più al sicuro, con le ragazze di coach Reali che possono guardare con una certa tranquillità alla volata finale. Il primo set ha visto le ospiti condurre fin dall’inizio, un vantaggio che poi è stato gestito senza grossi problemi, come testimoniato le 7 lunghezze di distanza che hanno certificato il momentaneo 1-0 (25-18). Nella seconda frazione di gioco, Cabiate ha avuto vita ancor più facile, lasciando alle piacentine appena 16 punti.

Il terzo parziale è stato quello in cui la VAP si è dimostrata maggiormente in partita, con un successo di misura da parte delle comasche che ha chiuso i giochi per il 3-0 finale. Fra una settimana Cabiate incontrerà tra le mura amiche l’imprendibile e imbattibile capolista Costa Volpino, un match complicato ma che le comasche vogliono affrontare senza timori reverenziali. Il tabellino del match:

VAP PIACENZA-CLERICI AUTO CABIATE 0-3 (18-25, 16-25, 22-25)

PIACENZA: Gionelli, Pedrolli, Müller (L), Pierdonati, Della Corte, Fabbri, Piomboni, Gazzola (L), Ruggeri, Borri, Magnabosco (C), Dodi, Viganò, Di Luzio, Arbore. All. Mineo

CABIATE: Viskom, Citterio, Pellegatta, Colombo, Ruffini, Quartana (L), Cecconello, Della Canonica (L), Zanotto, Hyka, Biganzoli, Castelli, Cavalleri, Quartarella. All. Reali