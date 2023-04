B1. Colpaccio della Clerici Auto Cabiate che stravince il match contro la vicecapolista

Due sconfitte di fila da cancellare in fretta e il riscatto che non si è fatto attendere. La Clerici Auto Cabiate è tornata al successo nel campionato di B1 e lo ha fatto contro uno degli avversari più ostici. Le comasche hanno battuto in casa la vicecapolista del girone B, la Bracco Pro Patria che si è presentata a questo appuntamento forte di una striscia di ben 10 vittorie consecutive. Il 3-0 è stato più che meritato, come ben dimostrato dall’andamento dei vari set in cui la squadra di coach Reali ha reagito con determinazione anche ai momenti più difficili.

Il quinto posto è ora sempre più al sicuro e si può fare un pensierino al quarto per quel che riguarda le ultime gare di campionato. Il primo set ha avuto una svolta importante dopo la prima metà: dal 17-16 di Cabiate, infatti, si è passati a un vantaggio più sostanzioso da parte delle padrone di casa (21-16) che poi hanno gestito il margine con sicurezza fino al 25-20 che ha sbloccato il punteggio. Molto più incerto il secondo parziale: la Pro Patria ha provato a reagire, come ben testimoniato dal momentaneo 7-4 che però la Clerici Auto ha dimenticato con una rimonta e il conseguente sorpasso (12-11).

Si è poi viaggiato punto su punto (19-19, 22-22), prima del break decisivo delle comasche che hanno raddoppiato e fiutato il colpaccio. La terza frazione di gioco è stata quella che avrebbe potuto rimettere in carreggiata le ospiti. La Pro Patria ha dominato fino al 18-12, poi Cabiate si è rimboccata le maniche e dal 19-13 di marca biancoblu si è passati a un clamoroso 19-19.

La Bracco ha provato ad allungare di nuovo (21-19), senza fare i conti con la grande serata delle padrone di casa che hanno effettuato l’ennesimo sorpasso e chiuso il set in volata per il 3-0 definitivo. Dopo la pausa pasquale, Cabiate tornerà in campo il prossimo 15 aprile: fra due settimane è infatti in programma la non semplice trasferta sarda sul campo di Palau. Il tabellino del match:

CLERICI AUTO CABIATE-BRACCO PRO PATRIA 3-0 (25-20, 25-22, 25-23)

CABIATE: Viskom, Citterio, Pellegatta, Colombo, Ruffini, Quartana (L), Cecconello, Della Canonica (L), Zanotto, Hyka, Biganzoli, Castelli, Cavalleri, Quartarella. All. Reali

PRO PATRIA: Villa, Merati, Giacomini, De Ambrogi, Badaracco, Brunelli (L), Mandotti, Trabucchi, Mazzi, Venturini, Sollazzo (L), Visconti, Bilamour, Poser. All. Brugnone.