B1: Cabiate vince in rimonta con la PGS San Paolo e agguanta momentaneamente il 4° posto

Un motore diesel, ma di grande qualità. La Clerici Auto Cabiate si è sbarazzata in quattro set di un’agguerrita PGS San Paolo, conquistando il quarto posto momentaneo nel girone B della B1 di volley femminile (in coabitazione con l’Enercom Crema che deve ancora disputare il suo incontro). L’occasione di oggi pomeriggio era fin troppo ghiotta per le ragazze di coach Reali: i tre punti facevano decisamente gola, anche per distanziare le immediate inseguitrici e soprattutto la zona rossa della classifica.

Non è stato però semplice avere la meglio della compagine sarda. La PGS è partita meglio, costringendo le padrone di casa a inseguire spesso e trovando il break decisivo verso la fine del primo set. Con tre punti di vantaggio, poi, è stato semplice gestire il gioco e chiudere nel giro di pochi scambi la frazione. Lo 0-1 non ha fortunatamente demoralizzato le comasche che hanno trovato però nuove difficoltà nella parte iniziale del secondo parziale. Sulle ali dell’entusiasmo, le ospiti sono partite con maggiore decisione (5-2), salvo essere recuperate e superate da Cabiate.

Il copione del primo set si è ripetuto, ma a parti invertite. La Clerici Auto ha accumulato un buon vantaggio che le ha permesso di conquistare ben sei palle set e di raggiungere la parità senza eccessivi problemi. Nella terza frazione di gioco, Cabiate ha finalmente ingranato la marcia più potente. Ancora una volta l’allungo è avvenuto dopo la prima metà del set e i sette punti di distacco testimoniano di come la squadra abbia avuto più fame. Il controsorpasso nel conto set ha inciso profondamente nel morale della PGS che nell’ultimo parziale è esistita soltanto fino al 14-13 per le padrone di casa.

Un impressionante 8-0 ha fatto letteralmente volare Cabiate che con dieci palle match non si è fatta certo pregare nel chiudere la contesa. Il ko di Costa Volpino è stato prontamente riscattato, mentre tra una settimana la squadra se la vedrà con una delle pretendenti alla zona play-off, la Bracco Pro Patria. Il tabellino del match:

CLERICI AUTO CABIATE-PGS SAN PAOLO CAGLIARI 3-1 (20-25, 25-19, 25-18, 25-14)

CABIATE: Viscomi, Citterio, Pellegatta, Colombo, Ruffini, Quartana (L), Cecconello, Della Canonica, Zanotto, Hyca, Biganzoli, Castelli, Cavalleri, Quartarella. All. Reali

SAN PAOLO: Ciani, Valente, Masala, Ciurli, Barbolini, Chiesa, Farris, Ragone, Dimitrova, Hollecker, Silvestre, Lusci. All. Gramignano