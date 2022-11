B1: Cabiate spaventa la capolista, poi Costa Volpino fa valere il suo primato

Soltanto applausi: se la partita di ieri tra Costa Volpino e Cabiate è stata frizzante e incerta, il merito è delle ragazza comasche che hanno affrontato col piglio giusto la capolista del girone B della B1 di volley femminile. Se le bergamasche si trovano in cima alla classifica ci sarà un motivo, ma la prestazione delle ragazze di coach Reali non ha fatto intravedere tutta questa differenza.

Purtroppo l’1-3 finale in trasferta lascia la Clerici Auto senza alcun punto utile per rimpinguare il piazzamento, ma comunque con questo spirito si potrà andare molto avanti. Il match di ieri è cominciato nel migliore dei modi per Cabiate. Il primo set è stato un susseguirsi infinito di emozioni fino ai vantaggi che hanno deciso il parziale. Le comasche sono riuscite ad essere più determinate e il 27-25 ha lasciato intravedere qualche speranza per una delle trasferte più complicate di questa stagione.

Anche nella seconda frazione di gioco, le ospiti hanno giocato alla pari con la prima classe: in questo caso, però, a prevalere è stata Costa Volpino che, seppure di misura, ha pareggiato i conti e rimesso in discussione le sorti dell’incontro. Nel terzo e nel quarto set la “magia” non si è ripetuta. Le distanze tra le due formazioni sono state più evidenti, con la CBL che ha gestito i propri vantaggi e chiuso la pratica per il 3-1 definitivo.

Fra una settimana Cabiate affronterà tra le mura amiche la compagine sarda della PGS San Paolo, attualmente impegnata a risalire dalla zona retrocessione. Il tabellino del match:

CBL COSTA VOLPINO-PALLAVOLO CABIATE 3-1 (25-27, 25-22, 25-18, 25-20)

COSTA VOLPINO: Dell’Orto, Distaso, Tosi, Pozzoni, Bordignon, Seghezzi, Crespi, Agazzi, Tomasi, Tangini, Imperiali, Pacchiotti. All. Cominetti

CABIATE: Viscomi, Citterio, Pellegatta, Colombo, Ruffini, Quartana (L), Cecconello, Della Canonica, Zanotto, Hyca, Biganzoli, Castelli, Cavalleri, Quartarella. All. Reali