B1: sorpassi e controsorpassi, Cabiate si arrende al tie-break contro il Progetto Valtellina

Poco è cambiato per la Clerici Auto Cabiate rispetto alla fine del 2022. Il 2023 è cominciato con un altro tie-break pieno di rimpianti per la formazione comasca, proprio come accaduto nell’ultima gara dello scorso anno. Stavolta a prevalere sul taraflex amico è stato il Progetto Valtellina, squadra che non ha mollato un solo centimetro, dominando poi il set corto dopo una serie interminabile di sorpassi e controsorpassi. Alle padrone di casa di coach Reali rimane il rammarico di non aver saputo portare a casa il quarto set, perso di misura e che avrebbe garantito la posta piena.

La partita è cominciata con le ospiti in grande spolvero e capaci di comandare a lungo, come ben testimoniato dal punteggio finale del primo parziale. Il 25-18 non ha però spaventato Cabiate che anzi ha carburato come il più classico dei motori diesel, mettendo a segno una rimonta che ha entusiasmato il pubblico di casa. Nella seconda frazione di gioco il pareggio è diventato realtà grazie a un punteggio non molto diverso da quello del set precedente, poi la Clerici Auto ha messo la freccia con un set ancora più eloquente.

Il quarto parziale ha fatto da spartiacque e dopo un estenuante equilibrio, il Progetto Valtellina ha sfruttato i due set point in proprio favore per prolungare la sfida al tie-break. In quest’ultimo, poi, l’entusiasmo ha guidato la formazione di Delebio che ha concluso il match senza grandi affanni. L’andata del girone B della B1 di volley femminile terminerà tra una settimana. Cabiate sarà di scena in Brianza per affrontare il fanalino di coda Busnago Visette, una sfida sulla carta semplice ma da non sottovalutare assolutamente. Il quinto posto è un buon risultato finora e va protetto a tutti i costi. Il tabellino del match:

CLERICI AUTO CABIATE-PROGETTO VALTELLINA 2-3 (18-25, 25-19, 25-16, 23-25, 8-15)

CABIATE: Viskom, Citterio, Pellegatta, Colombo, Ruffini, Quartana (L), Cecconello, Della Canonica (L), Zanotto, Hyka, Biganzoli, Castelli, Cavalleri, Quartarella. All. Reali

VALTELLINA: Ferrario, Pedrotti, Ruffa, Zanella, Scurzoni, Bughignoli, Battaglini, Longa, Bini, Bianchini, Minarelli, Pizzocaro, Gerosa. All. Colombo