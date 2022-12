B1: Cabiate saluta il 2022 con un solo punto, sconfitta al tie-break contro Palau

Un solo punto e tanti rimpianti. Termina in questa maniera il 2022 della Clerici Auto Cabiate, costretta a cedere al tie-break in casa contro l’imprevedibile Capo d’Orso Palau. La lunga trasferta non ha impedito alle sarde di rimontare due volte lo svantaggio e di imporsi poi nel set corso con una determinazione invidiabile. Le comasche avrebbero potuto concludere l’anno con una posizione ancora più ravvicinata rispetto alla zona play-off, ma il punto conquistato ieri le permette comunque di veleggiare in modo tranquillo nel girone B della B1 femminile di volley.

Il match ha evidenziato subito la voglia di Cabiate di concludere il 2022 con un bel regalo per i propri tifosi. Il 25-22 in suo favore ha aperto le porte a un possibile successo che avrebbe significato un importante tris. Il secondo parziale, però, è stato beffardo come non mai. Le padrone di casa lo hanno perso ai vantaggi, un 24-26 che ha rimesso in equilibrio la sfida, nonostante il raddoppio sfiorato per una questione di dettagli. La terza frazione di gioco è stata invece dominata dalle lombarde, come ben testimoniato dal 25-14.

Con un vantaggio così rassicurante si poteva immaginare una pratica soltanto da chiudere, ma al contrario Palau è tornata ad alzare la voce. Le ospiti hanno prima pareggiato per la seconda volta con un parziale piuttosto incerto, mentre il tie-break è stato deciso da appena 4 lunghezze di distanza. Come già anticipato, il 2022 di Cabiate è terminato in questo modo, le ragazze di coach Reali torneranno in campo il prossimo anno: il 7 gennaio è in programma la partita casalinga contro il Progetto Valtellina. Il tabellino del match:

CLERICI AUTO CABIATE-CAPO D’ORSO PALAU 2-3 (25-22, 24-26, 25-14, 21-25, 11-15)

CABIATE: Viskom, Citterio, Pellegatta, Colombo, Ruffini, Quartana (L), Cecconello, Della Canonica (L), Zanotto, Hyka, Biganzoli, Castelli, Cavalleri, Quartarella. All. Reali

PALAU: Severin, Bellanca, Ghezzi, Malinov, Mezzi, Cossu, Caruso, Menardo, Bisegna, Chirico, Degortes, Leone. All. Guidarini