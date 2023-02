B1: Cabiate riparte da un'altra vittoria brianzola, la prima del girone di ritorno è un trionfo

Squadra in casa

La Clerici Auto Cabiate comincia il girone di ritorno con due ottime novità. La prima è la vittoria sul campo della Robosystem Concorezzo, un successo che dimostra quanto la terra brianzola porti bene alle ragazze di coach Reali. L’andata del girone B della Serie B1 di volley femminile era infatti terminata con il bel 3-0 sul campo del Busnago, mentre stavolta sono serviti quattro set per avere la meglio su un avversario agguerrito come non mai.

La seconda novità è quella del quarto posto conquistato dalle comasche ai danni di Crema. Il match è partito con un equilibrio ostinato, come ben confermato da quello che è stato il risultato finale. A spuntarla è stata Cabiate, ma soltanto di misura: il 25-23 segnato dal tabellone ha fatto immaginare una partita incerta, anche se il secondo parziale ha premiato nuovamente le ospiti. La Clerici Auto ha tenuto maggiormente a distanza Concorezzo che poi ha trovato gli spunti giusti nella terza frazione di gioco per riaprire la gara.

Ne è venuto fuori un quarto set incredibile, pieno di colpi di scena e vinto dalle brianzole ai vantaggi. Il quarto parziale è stato al contrario l’esatto opposto, con una Robosystem troppo arrendevole e una Cabiate sempre più sicura dei propri mezzi. Fra una settimana Cabiate tornerà tra le mura amiche per affrontare la Warmor Gorle che naviga nelle parti basse e pericolose della classifica. Il tabellino del match:

ROBOSYSTEM CONCOREZZO-CLERICI AUTO CABIATE 1-3 (23-25, 20-25, 29-27, 14-25)

CONCOREZZO: Piazza, Brutti, Pasini, Sisti (L), Stucchi (L), Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Gabrielli, Perego, Foscari. All. Angelescu

CABIATE: Viskom, Citterio, Pellegatta, Colombo, Ruffini, Quartana (L), Cecconello, Della Canonica (L), Zanotto, Hyka, Biganzoli, Castelli, Cavalleri, Quartarella. All. Reali