Volley femminile B1: Cabiate ci ha preso gusto, la prima trasferta è un trionfo

La prima trasferta stagionale della Pallavolo Cabiate era decisamente un’incognita. Dopo aver piegato in casa Concorezzo, le ragazze di coach Reali si sono confrontate con il caldo pubblico della Warmor Gorle, in un campo ostico come non mai. Si è andati oltre ogni più rosea aspettativa, con le comasche capaci di chiudere il match in tre set e di godersi ora il meritato primato nel girone B della B1 di volley femminile.

Cabiate ha messo subito le cose in chiaro, dimostrando di poter essere più di una semplice comparsa in questo campionato. Lo scoglio del primo parziale è stato superato brillantemente, con un 25-21 che ha fatto ipotizzare la magia di una serata tanto attesa. Il bis nel conto set non è stato invece così agevole. Alla ClericiAuto sono serviti i vantaggi per un 26-24 che ha comunque certificato il buon momento di forma della squadra. Il dominio nella terza frazione di gioco, al contrario, è stato netto. Gorle ha tirato i remi in barca e Cabiate ne ha approfittato volentieri per un 25-11 più che eloquente.

Come già preannunciato, la squadra non soffre di vertigini e con i suoi 6 punti guida il girone insieme a Legnano, Pro Patria e Crema. Fra una settimana ci sarà il pubblico amico a sostenere le ragazze comasche nella sfida contro Don Colleoni, il tris non è impossibile dopo aver visto l’ottima pallavolo delle prime due giornate. Il tabellino del match:

WARMOR GORLE-PALLAVOLO CABIATE 0-3 (21-25, 24-26, 11-25)

GORLE: Secomandi, Marini, Felappi, Vukovic, Colleoni A, Manzoni, Vecchi, Teli, Nava, Pillepich, Perletti, Colleoni G, Scialanca, Bolis. All. Licata

CABIATE: Ruffini, Quartarella, Hyka, Viscomi, Citterio, Cecconello, Zanotto, Biganzoli, Cavalleri, Pellegatta, Colombo, Castelli, Quartana, Della Canonica. All. Reali