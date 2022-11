B1: Cabiate fallisce la prova di maturità, sconfitta meritata a Crema

Brutto risveglio per la Pallavolo Cabiate in quel di Crema. La sfida tra quarta e quinta in classifica non è stata equilibrata come ci si sarebbe aspettato grazie al gioco delle biancorosse che hanno tolto ogni punto di riferimento alle avversarie parse completamente spaesate. Giroletti e compagne consolidano così il quarto posto in classifica alla vigilia del trittico di ferro contro le tre squadre attualmente imbattute del girone: Legnano, Pro Patria e Costa Volpino. Il primo punto della gara è per le comasche ma l’Enercom Fimi ribatte con un parziale di 7-0 favorito dall’ottima battuta di Bagnoli che festeggia anche due ace.

Alle biancorosse riesce tutto al meglio e qualche errore in battuta non rallenta la corsa. Dal 14-8 le ospiti provano ad avvicinarsi ma vengono ricacciate a 7 punti e dal 18-12 i muri di Giroletti, Bocchino e l’ace di Fugazza favoriscono il parziale di 7-1 che porta al successo 25-13. Cabiate accusa il colpo e nei primi scambi commette ben quattro infrazioni consentendo alle cremasche di portarsi sull’8-3. Le ospiti però reagiscono e si riportano a un solo punto (8-7). Si lotta punto a punto fino all’11-10 poi l’ace di Pinetti e due attacchi di Giroletti allargano il divario fino al 15-10. Altro momento positivo per l’Enercom Fimi che, con Frassi in battuta, sette punti consecutivi per il 22-11.

Un vantaggio che viene gestito senza difficoltà fino al 25-14 che chiude il secondo set. Più combattuto l’avvio di terzo srt con Cabiate che pare ritrovarsi per arriva al 2-5 e poi mantiene il vantaggio tra pareggi delle padrone di casa, favoriti dai muri di Bocchino, e strappi in avanti comaschi. Dal 13-16 l’ace di Frassi porta al pareggio. La piazzata di Zanotto porta all’ultimo vantaggio ospite. Giroletti pareggia i conti e il turno in battuta di Fugazza (con un ace) porta a cinque i punti consecutivi per il 21-17. Ancora Zanotto prova a ricucire il distacco ma le ospiti sbagliano troppo ed a chiudere la gara ci pensano Pinetti e Ravazzolo per il 25-20. Il tabellino del match:

ENERCOM CREMAI-PALLAVOLO CABIATE 3-0 (25-13, 25-14, 25-20)

CREMA: Guerini Rocco (L) ne, Giroletti 10, Ravazzolo 10, Labadini (L), Abati, Bocchino 9, Frassi 2, Moretti ne, Fioretti 7, Fugazza 2, Marengo ne, Bagnoli 2, Pinetti 5. All. Moschetti.

CABIATE: Viscomi ne, Citterio 7, Pellegatta ne, Colombo 6, Ruffini, Quartana (L), Cecconello ne, Della Canonica (L), Zanotto 4, Hyca ne, Biganzoli 7, Castelli 3, Cavalleri, Quartarella. All. Reali.