B1: Cabiate corsaro sul campo della Pro Patria, lo 0-3 vale il quarto posto

Infliggere il primo ko interno a una neopromossa terribile non è da tutti. Ci è riuscita la Clerici Auto Cabiate che ha espugnato con una determinazione invidiabile il campo della Bracco Pro Patria, fino a ieri ancora al riparo da vittorie ospiti. Il 3-0 per le ragazze di coach Reali è maturato al termine di tre parziali molto equilibrati e incerti fino all’ultimo, la dimostrazione che questa squadra ha raggiunto una maturità importante che le servirà anche nel resto del campionato.

Il secondo successo di fila permette a Cabiate di insidiarsi al quarto posto, proprio a poche lunghezze dalla Pro Patria. Nel primo set si è subito capito come l’intera posta in palio interessasse entrambe le formazioni. Dopo un equilibrio quasi sfiancante, le ospiti hanno indovinato il break giusto conquistando due set point, mettendo al frutto il secondo per un 25-23 spettacolare e che di sicuro non ha annoiato il pubblico. Nel secondo parziale l’incertezza ha resistito fino al 20-20. A quel punto le comasche si sono rimboccate le maniche con attacchi più incisivi e l’allungo decisivo verso il 25-21.

Il 2-0 ha in parte demoralizzato le padrone di casa che però non hanno mollato un centimetro fino al termine dell’incontro. Il secondo 25-23 della serata è andato a premiare la Clerici Auto per il 3-0 definitivo. Tra una settimana Cabiate ospiterà in casa la Capo d’Orso Palau, una delle due formazioni sarde del girone B. Il tabellino del match:

BRACCO PRO PATRIA-CLERICI AUTO CABIATE 0-3 (23-25, 21-25, 23-25)

PRO PATRIA: Merati, Trabucchi, Giacomini, De Ambrogi, Bilamour, Poser, Mazzi, Villa, Badaracco, Venturini, Visconti, Mandotti, Brunelli, Sollazzo. All. Brugnone

CABIATE: Viskom, Citterio, Pellegatta, Colombo, Ruffini, Quartana (L), Cecconello, Della Canonica (L), Zanotto, Hyka, Biganzoli, Castelli, Cavalleri, Quartarella. All. Reali