B1. La Clerici Auto Cabiate conclude la stagione con un successo e un buon 5° posto

La Clerici Auto Cabiate non poteva chiudere la sua stagione in un modo migliore. Di fronte al proprio pubblico, in occasione dell’ultima gara del campionato di B1 femminile, le comasche hanno regolato in quattro set il fanalino di coda del girone B, Busnago Visette. I tre punti hanno permesso alla squadra di coach Reali di salutare in maniera speciale i suoi tifosi, nonostante qualche affanno di troppo. La classifica finale parla di una Cabiate al quinto posto, un piazzamento di tutto rispetto e che fa propendere per un bilancio positivo.

I 40 punti complessivi raggranellati dal team lombardo sono il frutto di 12 vittorie e 12 sconfitte, il segno di un andamento spesso altalenante, ma non fino al punto da mettere a rischio la permanenza in questa categoria. La partita è stata caratterizzata da scambi piuttosto blandi per gran parte del primo set, con Busnago che non ha voluto recitare il ruolo dello sparring partner. Il 25-21 con cui Cabiate si è portata in vantaggio è emblematico del fatto che le padrone di casa non abbiano affatto dominato.

Nel secondo parziale, il copione si è ripetuto. Le brianzole hanno retto bene l’urto e non si sono date per vinte fino agli scambi finali: le comasche sono andate sul 2-0 grazie a un 25-23 frizzante come non mai ma tutto sommato meritato. Nel terzo set è andata in scena la voglia di rivalsa delle ospiti che hanno dimezzato lo svantaggio senza grossi problemi, dimostrando di poter rimanere in partita ancora a lungo. Il quarto parziale ha visto però Cabiate far valere la miglior classifica e chiudere la contesa per la gioia del pubblico di casa. Il tabellino del match:

CLERICI AUTO CABIATE-BUSNAGO VISETTE 3-1 (25-21, 25-23, 18-25, 25-17)

CABIATE: Viskom, Citterio, Pellegatta, Colombo, Ruffini, Quartana (L), Cecconello, Della Canonica (L), Zanotto, Hyka, Biganzoli, Castelli, Cavalleri, Quartarella. All. Reali

BUSNAGO: Barzago, Napolitano, Carera, Cogliati, Lionello, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni, Gasparetti, Danesi, Garavaglia (L), Ravarini. All. Delmati