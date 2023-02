B1: una Clerici Auto Cabiate autoritaria e determinata si sbarazza di Gorle

In un girone equilibrato e affascinante come il B della Serie B1 di volley femminile, ogni insidia è sempre dietro l’angolo. Lo sa bene la Clerici Auto Cabiate che è riuscita a imporsi ieri in tre set contro la Warmor Gorle, non senza qualche brivido. Il 3-0 è un risultato rotondo, ma non bisogna dimenticare l’ostinazione delle avversarie bergamasche nel mantenere sempre in vita il match. Per la formazione comasca è il terzo successo di fila che la proietta sempre più in zona play-off, distante appena un punto.

I principali ostacoli della giornata di ieri sono stati quelli del primo set. A Via IV Novembre (palazzetto provvisorio rispetto al consueto comunale), Cabiate è andata in vantaggio al termine di una frazione di gioco vibrante e incertissima. Sono stati necessari i vantaggi, in cui la squadra di casa ha dimostrato una maggiore lucidità, rispedendo al mittente le controffensive di Gorle.

Il secondo e il terzo parziale sono stati invece l’uno la fotocopia dell’altro, un doppio 25-21 che ha arrotondato il punteggio facendo diventare la Clerici Auto sempre più imprendibile. Il quarto posto di questa squadra è ormai una realtà ben consolidata e dovrà essere fra una settimana contro un altro avversario bergamasco, la Pallavolo Don Colleoni. La terza piazza della Bracco Pro Patria, l’ultima valida per accedere alla zona play-off va tenuta d’occhio di continuo e lo si può fare soltanto attraverso le vittorie. Il tabellino del match:

CLERICI AUTO CABIATE-WARMOR GORLE 3-0 (28-26, 25-21, 25-21)

CABIATE: Viskom, Citterio, Pellegatta, Colombo, Ruffini, Quartana (L), Cecconello, Della Canonica (L), Zanotto, Hyka, Biganzoli, Castelli, Cavalleri, Quartarella. All. Reali

GORLE: Volleoni A., Felappi, Manzoni, Nava, Scialanca (L), Secomandi, Pillepich, Marini, Vukovic, Bolis (L), Vecchi, Teli, Perletti, Colleoni G. All. Licata.