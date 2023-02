B1. Battuta d’arresto per la Clerici Auto Cabiate: contro il Don Colleoni arriva un 1-3 piuttosto severo

A Trescore Balneario arriva una sconfitta in 4 set che interrompe la striscia positiva (tre vittorie di fila) della Clerici Auto Cabiate nel girone B della Serie B1 di volley femminile. La Don Colleoni si impone 3-1, un risultato forse eccessivamente penalizzante se si pensa al primo e al terzo parziale ceduti con pochissima distanza. Alice Bonetti è costretta a rinunciare a Baccolo (fuori da oltre un mese) e Colò (sottopostasi venerdì a risonanza magnetica al ginocchio dopo l’infortunio di sabato scorso) e schiera Grippo in regia, Lodi opposta, Baldi e Rossi Noemi attaccanti di palla alta, Rettani e Giulia Rossi (ruolo inedito per lei che normalmente gioca da opposto) al centro, Odoli libero.

Reali per le ospiti manda in campo Ruffini in palleggio, Citterio opposta, Zanotto e Biganzoli in posto quattro, Colombo - Castelli al centro e Della Canonica libero. Il servizio di Noemi Rossi porta subito fieno in cascina 5-1 ma quattro errori consecutivi valgono il recupero 5-5, allungano le ospiti 10-13 ma Trescore subito ribalta 14-13; nuovo vantaggio per Cabiate 15-20 ma con un parziale di 10-1 le rossoblù si esaltano e chiudono 25-21. Nel secondo set parte forte Cabiate 2-6 ma dopo il time-out di Bonetti Rossi e Rettani portano al 10-10; dopo un nuovo allungo delle ospiti 11-15 si lotta su ogni pallone e il set prosegue punto a punto fino al 24-24. Chiudono le ospiti ai vantaggi 24-26.

La terza frazione vede sempre in leggero vantaggio le comasche 3-5 e ancora 6-10 con la ricezione di Odoli&Co non sempre efficace: dopo il pareggio di Noemi Rossi con un ace 17-17 un muro di Baldi vale il 22-19. Galvanizzate dalla rimonta e dal sorpasso sono le orobiche a chiudere 25-23 portandosi in vantaggio 2-1 nel cono dei set. Senza storia il quarto parziale con Trescore che continua a spingere e a macinare punti 9-5 e ancora 16-8; Grippo trova tutte le sue attaccanti e Giulia Rossi piazza qualche muro decisivo fino al massimo vantaggio 18-9. Finale di set in gestione e controllo chiuso 25-16. Il tabellino del match:

PALLAVOLO DON COLLEONI-CLERICI AUTO CABIATE 3-1 (25-21, 24-26, 25-23, 25-16)

DON COLLEONI: ROSSI G. 6, LOCATELLI G., ODOLI I. (L), ROSSI N. 15, RETTANI M. 13, BALDI I. 12, GITTI M., GRIPPO E. 7, BACCOLO F., LODI S. 21. Allenatore: BONETTI ALICE

CABIATE: MUSCETTI E., CITTERIO G. 10, PELLEGATTA C. 1, COLOMBO S. 10, RUFFINI E., QUARTANA C. (L), CECCONELLO J., DELLA CANONICA A. (L), ZANOTTO C. 9, HYKA C., BIGANZOLI F. 22, CASTELLI G. 3, CAVALLERI G. Allenatore: GILLES REALI