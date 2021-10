Tecnoteam, l'analisi del presidente Crimella: "Albese sfortunata e un po' ingenua"

L'esordio in A2 è terminato con uno 0-3 che lascia l'amaro in bocca soprattutto per l'andamento dei set

Rammarico, ma al tempo stesso grande soddisfazione. L’esordio in A2 dell’è terminato con una sconfitta, un 3-0 maturato a Soverato ma che non deve ingannare troppo. I parziali dei set, infatti, fanno capire quanto le ragazze di coach Mucciolo si siano impegnate, in particolare l’ultimo set è terminato

Il presidente Crimella ha voluto commentare il debutto assoluto della formazione comasca: “Il titolo di un giornale di stamattina cita ‘Albese meno brutta di quello che sembra’. Io dire invece: ‘Albese molto bella, sfortunata e un poco ingenua’. Io ero a Soverato, ho visto ovviamente trepidando, accanto a mia moglie, tutta la partita”.

Crimella ha poi aggiunto: “Si giocava in Calabria, contro una formazione esperta che da 11 anni fa la serie A. Noi all’esordio, in un palazzetto difficile e caldo di un tifo assordante. Bene si guardino i parziali e allora dico: brave ragazze, siamo sulla strada giusta. Questa è la serie A, non pizza e fichi, ci attenderanno 20 battaglie così. Un po’ di sano ed educato tifo sarà gradito, anzi graditissimo, già da domenica prossima”.