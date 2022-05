Albese, l'annuncio del presidente Crimella: "Giocheremo ancora a Casnate, a breve il nuovo allenatore"

Il presidente della Tecnoteam Albese, Graziano Crimella, ha salutato i tifosi della squadra lombarda dopo qualche settimana di stop alle comunicazioni ufficiali. Diversi gli sputi di rilievo, con il focus che è andato inevitabilmente alla prossima stagione sportiva, la 2022-2023. Come sarà la nuova Albese?

Crimella ha fatto riferimento anzitutto al palazzetto in cui si disputeranno le partite: “Sono ovviamente molto contento per l’ultima annata, ma anche dell’afflusso dei tifosi. Posso dire che continueremo ad usare il palazzetto di Casnate, manca ancora l’ufficialità ma si tratta di pochi dettagli”.

Il numero uno della formazione comasca non poteva non ricordare i due più recenti addii: “Voglio ringraziare chi non farà parte del roster il prossimo anno, Carlotta Zanotto e Caterina Cialfi che hanno lasciato per motivi di lavoro dopo essere state protagoniste assolute della nostra cavalcata. Ci stiamo comunque muovendo per i nuovi arrivi”.

Per quel che riguarda, infine, l’allenatore che sostituirà Cristiano Mucciolo, non ci sono aggiornamenti: “Di sicuro è ancora troppo presto per questa scelta, bisognerà pazientare altre 2-3 settimane. Posso soltanto dire che la prima conferma per la Tecnoteam Albese 2022-2023 sarà Alice Nardo”.