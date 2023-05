La Tecnoteam Albese riparte dalle conferme di capitan Veneriano e Giorgia Bernasconi

La Tecnoteam Albese sta pensando intensamente alla stagione 2023-2024 che la vedrà nuovamente protagonista (per il terzo anno consecutivo) nella Serie A2 di volley femminile. Il roster è in fase di allestimento e intanto la società comasca ha reso pubblici i primi aggiornamenti in tal senso.

Il primo annuncio ha riguardato il capitano delle Guerriere, Martina Veneriano: "Sono molto felice di proseguire la mia esperienza ad Albese. Qui ho sperimentato per la prima volta cosa significa essere capitano, è stata una grande responsabilità e un onore, ma anche un'esperienza che mi ha fatto crescere professionalmente e personalmente. Non vedo l'ora di conoscere le nuove compagne e cominciare una nuova avventura insieme”.

La seconda conferma ha invece riguardato Giorgia Bernasconi che si è espressa in questo modo dopo l’ufficialità della notizia: "Sono davvero molto felice che la società mi ha voluto riconfermare perché dà continuità al percorso di crescita che ho avuto quest'anno al debutto in A2. Io mi sono trovata benissimo con società, staff e compagne, sono contentissima di questo accordo e della permanenza ad Albese. Ai nostri meravigliosi tifosi dico: vi aspetto in palestra il prossimo campionato, ci sarà da divertirsi”.