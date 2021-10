Albese, parla coach Mucciolo: “Cambio di categoria? Proveremo a fare punti ovunque”

, tecnico die il suo vicesono stati intervistati nelle ultime ore per parlare della gara di domenica a Soverato, esordio assoluto nel campionato di A2 per la formazione comasca. In particolare, Mucciolo ha fatto riferimento alle difficoltà di questa categoria: “L’incontro di Soverato sarà complicato, come anche il campo della squadra calabrese, cercheremo di fare il possibile per raccogliere quanto meno dei punti. Ogni gara è importante e dovremo essere determinati e fiduciosi”.

Non è mancato qualche accenno alle aspettative dell’allenatore: “Mi attendo una stagione stimolante e affascinante. All’inizio sarà tutto difficile per via del nostro esordio, dobbiamo abituarci ad alcune situazioni che sono cambiate rispetto allo scorso anno. Ci siamo preparati bene sia per la gara di Soverato che per le prossime, strada facendo ci confronteremo con le differenze del cambio di categoria”.

David Cardinali si è detto anche lui molto emozionato per questa partita: “È un debutto anche per me, sono molto contento e non vedo l’ora di essere in clima partita. Ci stiamo preparando bene e spero già in qualche soddisfazione in Calabria. Soverato è una realtà storica per la Serie A, negli anni ha lavorato bene e sarà un esordio davvero tosto”.