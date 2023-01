A2: vittoria che vale doppio per la Tecnoteam Albese, Offanengo battuta e superata in classifica

Ci voleva, ci voleva davvero. Una bella e salutare boccata di ossigeno per la Tecnoteam Albese Volley Como che dopo quattro sconfitte di fila rialza la testa nella tana del “Pala-Coim” di Offanengo (quarta di ritorno in A2). Dopo un primo set da dimenticare (chiuso 25-11 per le padrone di casa), la squadra di Chiappafreddo ha iniziato a ritrovarsi: cuore e grinta, carattere e spirito di gruppo. E così le guerriere di Albese tornano a ruggire con una prestazione di rilievo. Tre set in crescendo sotto la regia di una splendida Cecilia Nicolini, sei muri ed anche Mvp della serata.

Bene Nicolini, ma anche una indomita Pinto (con i suoi 19 punti) e poi la sorpresa della serata: la centrale Bernasconi che, inserita dal coach al posto di Gallizioli, ha tirato fuori una prestazione da ricordare: punti e muri (4 entrambi) e una grinta pazzesca Le hanno seguite il sempre preciso capitano Veneriano, l’altra centrale Gallizioli. una ottima Conti, la brasiliana Cassemiro ed i libero Rolando. Secondo e terzo set con Albese che ha dovuto lottare fino all’ultimo (23-25 e 22-25), nel quarto la squadra di Chiappafreddo ha allungato quasi subito e non si è fatta riprendere. Offanengo ha commesso diversi errori in attacco ed a muro, la squadra non è stata in grado di replicare alla veemenza di una ritrovata Tecnoteam.

A fine gara il commento di Nicolini, Mvp del match ed ex di turno: ”Felicissima di questa vittoria. Abbiamo iniziato contratte, non è facile quando le cose non vanno al meglio Ma super-brave tutte a girare la gara. Tre punti che ci volevano e che contano più del titolo di Mvp per me. Brave le mie compagne”. E poi una Giorgia Bernasconi per la prima volta in campo tre set interi in A2: ”Penso di aver dato un buon contributo, stasera sono davero soddisfatta. Ci siamo riprese benissimo dopo un primo set non bello. Tre punti che aspettavamo da tempo.” Il tabellino del match:

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO – TECNOTEAM ALBESE 1-3 (25-11 23-25 22-25 17-25)

OFFANENGO: Bartesaghi 11, Anello 5, Martinelli 19, Trevisan 15, Pomili 7, Galletti 5, Porzio (L), Anello 2, Cattaneo 1, Casarotti. Non entrate: Grassi (L), Tommasini, Menegaldo, Marchesi. All. Bolzoni.

ALBESE: Nicolini 9, Pinto 19, Veneriano 6, Conti 12, Cassemiro 10, Gallizioli 2, Rolando (L), Bernasconi 4, Cantaluppi 1, Nicoli. Non entrate: Nardo, Badini, Stroppa (L), Radice. All. Chiappafreddo.