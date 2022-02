A2: la Tecnoteam Albese rimane in zona salvezza anche dopo il turno di riposo

Settimo posto in graduatoria a quota 21 per la Tecnoteam Albese (scavalcata nelle ultime ore dalla Libertas Martignacco e dalla Ranieri International Soverato che hanno vinto entrambe) anche dopo il turno di riposo nel campionato di A2. Vale comunque la pena ricordare che le guerriere hanno ancora tre gare da recuperare, la prima di queste, domani pomeriggio, mercoledì 9 febbraio 2022 (ore 18:00). Al Centro Pavesi di Milano è in programma un importante e delicato derby con il Club Italia Crai.

Le Azzurrine sono state sconfitte in casa dalla Pallavolo Sicilia Catania e sono sicuramente desiderose di riscatto. Tra le due formazioni ci sono 6 punti di distacco, con il Club Italia che occupa proprio l’ottavo posto, il primo dei quattro che vedranno affrontarsi le squadre che dovranno evitare la retrocessione in B1. Il sesto posto di Soverato, invece, è distante appena una lunghezza, segno che la classifica attuale della Tecnoteam Albese è più che lusinghiera