A2. La Tecnoteam Albese rinnova l'accordo con coach Chiappafreddo anche per la prossima stagione

Ci è voluto un pò di tempo per fare calcoli e combinazioni possibili, ma dopo tutte le verifiche del caso si può dare per certa la permanenza in A2 per la prossima stagione - al top del volley femminile italiano - della Tecnoteam Albese Volley Como. E questa seconda salvezza di fila ha prima di tutti un nome ed un cognome: Graziano Crimella, il presidente, innamorato della sua squadra come il primo giorno che ha fondato il club.

A lui un grande grazie da tutta la società in questo giorno di grande soddisfazione: ovviamente un grazie anche allo staff guidato da un validissimo coach Mauro Chiappafreddo ed alle ragazze, splendide protagoniste sempre sui campi in Italia. Il presidente Crimella, anche se non in perfette condizioni di salute, è al seguito della squadra a Sant’Elia: "Sono molto felice per questo risultato: ci abbiamo sempre creduto, dico grazie a ragazze e allenatori. Per una realtà come Albese è qualcosa di grandioso restare a questi livelli”.

Intanto, proprio Crimella ha rinnovato l'accordo con Mauro Chiappafreddo - ancora prima della conclusione della stagione - anche per il prossimo campionato. Sarà ancora lui a guidare le guerriere in panchina con tutto il suo staff. "Sono molto soddisfatto del lavoro fatto e della salvezza ottenuta in anticipo - spiega il numero uno del club comasco -. Posso dire ai tifosi che Mauro e lo staff proseguiranno quello che di buono hanno già fatto in questo campionato: riconferma con pieno merito".