A2: Tecnoteam Albese quasi al completo nell’ultima seduta in palestra del 2021

Nell’ultima seduta in palestra, quasi tutte le ragazze dellaerano presenti per la seduta che conclude il: pesi e pallone per le atlete comasche. Sono tornate ad allenarsi dopo la parentesi del covid che ha fermato alcune di loro nelle ultime settimane. All'appello ne mancano soltantoche si uniranno al gruppo a breve.

Ora un paio di giorni di relax per il Capodanno e poi tutti a lavorare sodo per la ripartenza del girone di ritorno: la Tecnoteam ha ancora due gare da recuperare (con Soverato in casa ed a Milano con il Club Italia). Ancora da definire la prima gara del 2022 con la CDA Talmassons, una delle formazioni favorite per il successo finale di questo girone; forse domenica 9 gennaio e non il 6 come inizialmente previsto, sempre al PalaFrancescucci di Casnate.