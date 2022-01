A2: la Tecnoteam Albese non snobba Montecchio, domani pomeriggio la trasferta vicentina

Seconda gara di fila in questo 2022 iniziato da poco per la, attesa domani pomeriggio, domenica 16 gennaio, al palazzetto di(Vicenza) da una avversaria molto insidiosa e temibile. La squadra vicentina, infatti, anche all’andata a Casnate ha dimostrato in pieno il suo valore portando via un successo (3-2) dopo una battaglia conclusa al: ragazze giovani, ma di grande qualità e talento agli ordini del coach veneto.

E di questo è consapevole anche il tecnico della Tecnoteam Cristiano Mucciolo nel presentare la sfida in programma ormai tra poche ore. Squadra al completo dopo la parentesi covid, Albese ha rifinito la preparazione giovedì al PalaFrancescucci di Casnate. E qui è stato il capitano Carlotta Zanotto a fare il punto della situazione della squadra in questo particolare momento.

“La cosa importante – ha detto la leader del gruppo – è avere continuità e non fermarci più. La ripartenza dopo il covid è molto complicata, lo abbiamo visto anche domenica scorsa contro Talmassons. Ma noi – aggiunge “Otta” – siamo ormai consapevoli della nostra forza e quale gioco fare. Possiamo dire che siamo cresciuti e vogliamo continuare su questa strada portando a casa anche più punti possibili”.