A2. Niente da fare a Castellanza: la Tecnoteam Albese a mani vuote contro Busto Arsizio

La Futura Giovani Busto Arsizio, tra le mura di casa, torna a correre e fare il suo dovere risolvendo con in netto 3-0 il derby lombardo con la Tecnoteam Albese. Una prova di forza e carattere quella delle biancorosse, che vendicano la sconfitta dell’andata e lasciano le comasche a mani vuote in poco più di un ora di gioco senza mai mettere in discussione la sua supremazia.

Primo set. Coach Amadio opta per il 6+1 abituale con Balboni al palleggio in diagonale con Zanette, Leketor – Arciprete in banda, Tonello – Botezat coppia centrale, Mistretta libero. Chiappafreddo, dalla parte opposta, risponde con Nicolini in diagonale con Conti, Veneriano – Badini al centro, Nardo – Cassemiro in banda, Rolando libero. Equilibrio iniziale che si rompe sul 5-3 biancorosso dopo la palla in rete di Nardo. Zanette alza il ‘murone’ ed è allungo Futura (9-5). Leketor piazza l’ace dai 9 metri e sono cinque le lunghezze di vantaggio (11-6). Chiappafreddo chiama a rapporto le sue sul 13-7, ma alla ripresa è ancora la squadra di casa a tenere il pallino del gioco e trovare il doppiaggio con Tonello (16-8). Prova ad accorciare la Tecnoteam che trova il break (0-3), ma Leketor rimette subito le cose in chiaro (20-14). Le comasche accorciano le distanze (22-18), non è abbastanza perché la fast di Tonello regala cinque set ball (24-19). Buona la terza con Leketor che fissa il 25-21.

Secondo set. Parte subito con il piede giusto la squadra di casa avanti 3-0 sul pallone out di Nardo. Va a terra il pallonetto di Arciprete e solo cinque le lunghezze di vantaggio (7-2). In fiducia la squadra di casa tiene la distanza di sicurezza (10-3). Reazione Tecnoteam sul turno di servizio della neoentrata Bernasconi che porta le sue al -3 (10-7) Non mollano le ospiti che rimangono in scia con Veneriano (13-10). Alzano le barricate le biancorosse, il doppio muro punto consegna l’allungo verso il 16-10. Picchia forte dai 9 metri Leketor ed è ace per il 19-11. Perde lucidità la squadra di casa e le ospiti posso portarsi nuovamente a -3 con il muro di Bernasconi su Zanette (21-18). Nel finale, affonda Zanette il pallone che vale altri cinque set ball (24-19). Buona la prima con l’ace di Tonello che vale il 25-19.

Terzo set. Ancora la Futura a trovare per prima il mini break di vantaggio (3-1). L’ace di Arciprete con la collaborazione del nastro vale il doppiaggio (6-3). Prova a rimanere in carreggiata la squadra ospite, ma l’errore di Veneriano tiene a distanza (9-5). Sul turno dai 9 metri di Nardo sfiora l’aggancio Albese (10-9), ma Leketor dice di no e consegna nuovamente il +4 (14-10). Tiene il piede sull’acceleratore la Futura e Chiappafreddo prova a chiamare a rapporto le sue (17-11). Zanette non perdona nulla e piazza il 20-13. Errore giallo blu al palleggio che indirizza il parziale (22-15). Cassemiro spedisce out e consegna la bellezza di otto match ball alla squadra di casa (24-16). Buona la seconda con Arciprete che affonda il pallone del 25-17 finale. Il tabellino del match:

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO-TECNOTEAM ALBESE 3-0 (25-21; 25-19; 25-17).

BUSTO: Venco n.e., Milani ne, Fiorio ne, Badalamenti n.e., Balboni 2, Mistretta (L), Morandi (L), Tonello 9, Zanette 13, Arciprete 6, Botezat 9, Pandolfi n.e., Member-Meneh 16. All. Amadio.

ALBESE: Veneriano 5, Bernasconi 3, Nicolini 1, Nicoli 0, Cantaluppi 0, Gallizioli 1, Stroppa 1, Cassemiro 7, Badini 1, Pinto 0, Rolando (L), Conti 9, Nardo 10, Radice (L). All. Chiappafreddo.