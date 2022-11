A2: la Tecnoteam Albese la spunta al tie-break con Cremona e lascia l'ultimo posto in classifica

Il riscatto dopo la netta sconfitta di metà settimana. La Tecnoteam Albese Volley Como si prende un bellissimo derby contro l’Esperia Cremona (3-2) al termine di una gara palpitante e di un tie-break ancora più vibrante. Concluso ai vantaggi (18-16) per una Albese che si prende due punti di valore contro una avversaria davvero brava. Con le due estoni Kullerkann decisamente in serata e protagoniste assolute della squadra di Valeria Magri. La partenza di Albese è stata quasi da incubo: pronti via e Cremona si trova a +8 (8-16), la squadra di Chiappafreddo fatica in tutto.

E Cremona, con le sorelle estoni e con Buffo, spinge forte. A metà set il tecnico di casa cambia Stroppa per Conti e Pinto per Nardo, recuperata perfettamente ed a tempo di record dallo staff sanitario dopo l’infortunio alla caviglia di mercoledì sera. Nardo parte come una furia e cerca di recuperare il disavanzo, ma Albese non riesce chiudere a suo faviore il set. Nel finale Cremona è cinica e spietata e va sull’1-0. Nel secondo set è altra musica: la Tecnoteam parte come un razzo e spinge forte. Ora funziona tutto: l’attacco con Nardo e Conti, la ricezione con Cassemiro (che ha dato sostanza alla squadra) e Rolando, il muro con una scatenata Nicolini (alla fine ne ha totalizzati cinque).

Ma anche le due centrali (Badini e Veneriano) hanno fatto molto bene il loro. Secondo set in scioltezza, Cremona in affanno in tutto. Il terzo set è stato ancora di grande equilibrio per la parte iniziale (8-7 Albese) prima di un allungo delle ragazze di Chiappafreddo. E la Tecnoteam non è stata più ripresa: break decisivo grazie anche ai punti messi assieme da una più che positiva Conti. La ragazza ha piazzato anche due aces quasi di fila, il resto lo ha fatto Nardo e la compagna Cassemiro. Ma grande contributo pure dai muri di Badini e dalle fast di Veneriano. Tecnoteam sul 2-1 e Cremona costretta a rifare tutto da capo. Ma nel quarto set è stata la squadra di Magri a rialzare la testa da subito.

Albese in affanno un pò come nel primo set. E situazione di perfetta parità dopo quasi due ore di gioco: 2-2. A quel punto è stato il tie-brea a decidere il match: Albese scatta bene con il servizio di Cassemiro, Cremona replica, Albese riallunga forte con le bande e una Conti perfetta. Poi si fa raggiungere da una martellante Cremona (12 pari) fino al finale punto a punto. Le avversarie sprecano un match-ball, due li getta via Albese. Fino all’ultima martellata di una Cassemiro cuore e grinta e da grandi applausi, Alla fine è stata lei la Mvp della serata. Il tabellino del match:

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – U.S. ESPERIA CREMONA 3-2 (22-25, 25-10, 25-16, 12-25, 18-16)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 5, Veneriano 11, Cassemiro 17, Badini 9, Stroppa 1, Pinto 2, Rolando (L), Nardo 17, Conti 16, Cantaluppi, Nicoli. Non entrate: Bernasconi, Gallizioli, Radice (L2). All. Chiappafreddo.

U.S. ESPERIA CREMONA: Pasquino 5, Buffo 9, Ferrarini 8, Kullerkann 21, Rossini 5, Kullerkann 10, Zampedri (L), Coppi 5, Piovesan 1, Balconati. Non entrate: Giacomello, Landucci. All. Magri.