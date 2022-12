A2: Tecnoteam Albese altalenante a Sassuolo, il girone d'andata si chiude con un ko

La Tecnoteam Albese scivola a Sassuolo nell'ultima giornata di andata e chiude la prima fase del campionato di A2 femminile di volley a 13 punti. Un andamento un pò altalenante come ha ammesso a fine gara anche coach Chiappafreddo. Ieri sera dopo un primo set sempre in rimonta (e mai decisamente in partita), le guerriere di Albese hanno dimostrato cuore e carattere come nelle precedenti due gare in casa, vinte entrambe con Brescia e Busto. Due set ball annullati da Sassuolo, ma loro hanno tenuto duro fino al 30-28. Gara riaperta.

Ma nel terzo set sono state le padrone di casa a tenere in mano l'andamento del match, sempre in vantaggio come nella prima frazione di gioco. La Tecnoteam ha rincorso senza mai entrare in gara, coach Chiappafreddo ha cambiato palleggio ed opposto, ma anche le centrali (primo punto in A2 per Bernasconi ndr) senza riuscire ad ottenere granché. Poi il quarto set con la Tecnoteam che nel finale è riuscita a piazzare una zampata quasi decisiva con le sue bande Cassemiro e Nardo. Sassuolo dal cuore grande in rimonta fino al 23 pari quando su un salto a rete Pomili - Mvp del match - è ricaduta male ed ha avuto un serio problema al ginocchio.

Portata fuori campo in barella ed in lacrime tra gli applausi di tutto il palazzetto: si teme un serio infortunio per lei. A quel puntio le sue compagne, che hanno voluto dedicare a lei il successo, hanno ripreso il match dopo la lunga interruzione con una cattiveria pazzesca: un muro ed un attacco e la vittoria è cosa fatta: 25-23 in volata. Il tabellino del match:

BSC MATERIALS SASSUOLO - TECNOTEAM ALBESE 3-1 (25-17; 28-30; 25-14; 25-23)

SASSUOLO: Scacchetti 3, Pomili 20, Civitico 11, Busolini 9, Vittorini 10, Manfredini 22, Pelloni (L), Dapic 2, Pistolesi. Non entrate: Masciullo, Fornari, Bondavalli, Varini, Dhimitriadhi (L). All. Venco.

ALBESE: Nicolini 1, Nardo 20, Veneriano 5, Stroppa 15, Cassemiro 13, Gallizioli 2, Rolando (L), Conti 2, Bernasconi 1, Badini 1, Nicoli. Non entrate: Pinto, Radice (L), Cantaluppi. All. Chiappafreddo.