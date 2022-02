A2: Tecnoteam Albese, il 3-1 contro Martignacco vale la salvezza aritmetica

Squadra in casa

Splendida impresa della Tecnoteam Albese a Martignacco. Il 3-1 per le Guerriere significa certezza della A2 anche il prossimo anno, un risultato quanto meno incredibile se lo si sarebbe preannunciato ad inizio stagione. Le ragazze di coach Mucciolo avevano bisogno di due punti per la salvezza matematica, ma hanno fatto decisamente di più. La Itas Ceccarelli Group scatta bene, raggiunge in una duplice occasione il +2, ma Albese dimostra da subito di essere solida. Molto solida.

Le lariane salgono sul 6-8, un tocco magico di Tellone accorcia le distanze (7-8), però coach Gazzotti è costretto a chiamare entrambi i suoi due time-out nell’arco di poco tempo: sul 7-10 e sull’8-12. Il parziale viene conquistato con grande autorità: punti e sostanza da Otta e Nardo, ottima Cialfi in regia. Nel secondo set arriva il pareggio delle padrone di casa. Albese si dimostra in difficoltà sotto i colpi di Pascucci, Rossetto e Milana. Mucciolo tenta di cambiare, ma finisce 25-14 per Martignacco e l’1-1 provvisorio.

Nel terzo set la Itas Ceccarelli Group riprende da dove aveva lasciato. La Libertas custodisce due punti di vantaggio per un po’ (7-5, 9-7, 10-8). Li riacquisisce (13-11) dopo essere stata raggiunta sull’11 pari. Poi, Albese mette il naso avanti sul 13-14 e allunga sul 16-21 sfruttando qualche errore gratuito delle friulane. Le Guerriere vincono 18-25 il set e riprendono il comando (1-2). Albese parte forte (2-7) e costringe al primo time-out coach Gazzotti che sostituisce Modestino con Eckl e Rossetto con Cortella.

Il turno in battuta della brianzola Nardo dà grossi dividendi alle ospiti che allungano con decisione (4-14), indirizzando l’ultimo parziale nonostante l’estremo tentativo di rimonta in salsa friulana (20-24). La Tecnoteam può dunque festeggiare l’1-3 con annessa salvezza matematica grazie al 20-25. Il tabellino del match:

LIBERTAS MARTIGNACCO-TECNOTEAM ALBESE 1-3 (18-25, 25-14, 18-25, 20-25)

MARTIGNACCO: Mussap, Modestino, Sangoi, Ghibaudo, Milana, Rossetto, Cortella, Pascucci, Mazzoleni, Zorzetto, Tellone, Eckl. All. Gazzotti

ALBESE: Ghezzi, Veneriano, Lualdi, Cialfi, Scurzoni, De Nardi, Gallizioli, Bocchino, Zanotto, Oikonomidou, Baldi, Pinto, Mocellin, Nardo. All. Mucciolo