A2. Tanta delusione per la Tecnoteam Albese: ko al tie-break contro Sassuolo e Poule Salvezza

Delusione e amarezza. La Tecnoteam Albese, dopo una prestazione impeccabile davanti ad un pubblico meraviglioso (che ha riempito quasi tutto il palazzetto di Casnate dopo l’invito della società ad intervenire senza pagare il biglietto), si deve arrendere alla Bsc Materials Sassuolo e dice addio alla salvezza diretta. Un peccato dopo una lotta intensa, quasi due ore e mezza di battaglia. Albese ha tenuto testa alle quotate avversarie dal primo set. Ha perso il primo ai vantaggi, ha vinto bene il secondo ed ha perso sempre ai vantaggi (con identico 25-27) il terzo. A quel punto, con Olbia vittoriosa a Lecco per 0-3, il sogno delle ragazze di Albese si è infranto contro la matematica: niente da fare per restare direttamente in A2 senza passare dalla poule salvezza. Ma nonostante questo, Veneriano e compagne sono tornare in campo motivate nel quarto set: trascinate dall’esperienza di Cassemiro e dai punti di Veneriano, Nardo e Conti, le ragazze Tecnoteam hanno riaperto la partita con un cuore pazzesco.

Come a dire: ok la poule retrocessione, ma senza mollare niente e con la determinazione di salvarsi appena possibile. E poi il tie-break: dove Sassuolo ha allungato subito, ma poi ha subito il ritorno di Albese. Testa a testa avvincente fino al 11-15 finale. Due punti alle avversarie, uno per Tecnoteam che è uscita dal terreno di gioco con un applauso lungo, intenso e bello, dei suoi tifosi, mai così numerosi. E che hanno spinto la squadra fin dal primo minuto, anche nei momenti difficili. Sostengo e calore. Gara intensa a Casnate, quasi due ore e mezza di gioco sul taraflex. Pistolesi, Busolini, Civitico e Manfredini a dare la spinta alle ospiti, ben orchestrate in regia da Scacchetti, la Tecnoteam che ha replicato con le sue “bocche di fuoco” Nardo e Conti, in palla fin dai primi punti.

Il resto l’esperienza di Cassemiro – bravissima – ed una Nicolini top blockers (5 muri anche stasera). Non è bastato ad Albese: il cuore, la grinta, il tifo dagli spalti. Sassuolo ha mostrato di avere qualità e giocatrici in grado di recitare un ruolo importante per la poule promozione. Ma le ragazze Tecnoteam mai come ieri sera hanno affrontato tutto a testa alta. Il commento del presidente Tecnoteam Graziano Crimella a fine gara: ”Peccato davvero, dispiace andare a fare la poule retrocessione con 28 punti fatti. Dico che i gironi sono stati fatti in modo vergognoso. Dico grazie a squadra e staff: ottima partita contro una squadra forte. Meravigliosi i nostri tifosi, davvero uomo in più in campo. Ripartiamo da qui anche se resta l’amarezza per avere fatto 28 punti e non essere nell’altro girone”.

Queste invece le dichiarazioni di coach Chiappafreddo: ”Partita intensa, bella. Grazie alla società di avere riempito il palazzetto facendo entrare i tifosi gratuitamente, la squadra ha sentito l’affetto. Non siamo riusciti a portare a casa tre punti, ora pensiamo alla salvezza: cerchiamo di ricaricare le batterie e portare a casa il risultato appena possibile”. Il tabellino del match:

TECNOTEAM ALBESE-BSC MATERIALS SASSUOLO 2-3 (25-27, 25-21, 25-27, 25-19, 11-15)

ALBESE: Nicolini 9, Cassemiro 10, Veneriano 14, Nardo 28, Badini, Conti 17, Rolando (L), Bernasconi 6, Radice (L). Non entrate: Gallizioli, Cantaluppi, Pinto, Nicoli, Stroppa. All. Chiappafreddo

SASSUOLO: Scacchetti 3, Pistolesi 32, Civitico 16, Busolini 15, Vittorini 6, Manfredini 13, Pelloni (L), Bondavalli 2, Martinez Vela, Masciullo. Non entrate: Dhimitriadhi, Rosculet. All. Venco