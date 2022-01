A2: ultimi tre giorni di rifinitura per la Tecnoteam Albese prima della partenza per Modica

Le guerriere della Tecnoteam Albese, dopo la sosta forzata del fine settimana e la mancata disputa del turno di campionato, hanno ripreso a pieno ritmo la preparazione per la prossima sfida della Serie A2 (girone B). Ieri e oggi sono state programmate le sedute a Merone, mentre giovedì e venerdì la rifinitura si sposterà nella palestra Pedretti, prima di partire con destinazione Modica. La gara in terra siciliana, sesta giornata di ritorno, è in programma per sabato 29 gennaio 2022 nel pomeriggio, per la precisione dalle 15:30.

Le comasche sono attese da uno scontro diretto importantissimo per la salvezza: in palio ci sono infatti punti che valgono più di altri. Albese attualmente è a quota 19 punti ed il quinto posto in graduatoria è rassicurante. Al contrario, le siciliane hanno soltanto 3 punti e occupano l'ultimo posto della graduatoria (l’unico successo è stato ottenuto, un po’ a sorpresa, contro Martignacco, per altro in trasferta).