A2: c'è la data della prima gara del 2022 della Tecnoteam Albese

Dopo la parentesi del Covid, con i contagi che hanno costretto laa fermarsi (con due gare da recuperare, date ancora non fissate), c'è una certezza per la formazione comasca: la prima gara del nuovo anno - terza di ritorno - si disputerà domenica prossima () al PalaFrancescucci di Casnate alle ore 17. Ufficiale lo spostamento deciso dalla Lega: inizialmente la gara era in programma per il 6 di gennaio. Di fronte la prima in classifica (anche se con una gara in più),, una delle formazioni più accreditate del girone per un ruolo da protagonista fino all’ultimo.

Si aspetta un pubblico numeroso al palazzotto, come è sempre avvenuto finora del resto: per chi ancora non lo ha acquistato, inoltre, domenica a Casnate si potrà anche trovare anche il calendario che le ragazze hanno realizzato con gli scatti di Augusto Santini e il cui ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza all’Associazione Luce e Vita ODV.