A2: nuovo tassello per la Tecnoteam Albese 2022-2023, confermata Chiara Pinto

Nuovo importante annuncio da parte della Tecnoteam Albese: Chiara Pinto, banda bergamasca, dopo una ottima stagione con la maglia della formazione comasca, resta ancora con questi colori per il nuovo campionato. Si tratta della seconda conferma dopo quella, anch’essa fondamentale, di Alice Nardo. Il rinnovo, tra l’altro, è arrivato nel giorno del compleanno di Chiara Pinto che ha quindi festeggiato in maniera molto speciale.

Come ha ribadito in un video rivolto ai tifosi, c’è grande entusiasmo per questa conferma, con la speranza di ritagliarsi insieme tante soddisfazioni in Serie A2. I tasselli della nuova stagione 2022-2023 di Albese cominciano a comporsi, come preannunciato dal presidente Crimella. Ne manca ancora uno e non è un dettaglio di poco conto: la prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire chi sarà il nuovo allenatore della squadra dopo il recente addio di Cristiano Mucciolo.