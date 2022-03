A2: dopo quattro stagioni Cristiano Mucciolo lascia la panchina della Tecnoteam Albese

Una promozione storica in Serie A2 e un quarto posto altrettanto sensazionale nella stagione 2021-2022 che ha permesso alla squadra di partecipare ai play-off promozione. Il bilancio di Cristiano Mucciolo come allenatore della Tecnoteam Albese è di tutto rispetto, ma l’avventura lombarda è terminata proprio con questa stagione, come sottolineato dalla stessa società con un comunicato ufficiale: “La Tecnoteam Albese Volley Como annuncia che, dopo quattro stagioni come capo-allenatore, Cristiano Mucciolo non farà più parte dell'organico per la nuova stagione agonistica in serie A2. Una decisione presa dalla società, in accordo col tecnico, subito dopo la fine della stagione agonistica, ricca di soddisfazioni con la salvezza ed i play-off. A Cristiano va un grosso ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni ad Albese ed un altrettanto grosso in bocca al lupo per il suo futuro professionale. Nelle prossime settimane sarà comunicato il nome del sostituto sulla panchina della Tecnoteam Albese Volley Como”.