A2: grande prova della Tecnoteam Albese, gioca alla pari con la capolista ma perde 3-1

da applausi nella prima gara del 2022, ma purtroppo senza alcun punto conquistato. Lasi impone 3-1 a Casnate, ma soltanto al termine di quattro parziali molto equilibrati, il primo dei quali in favore delle lombarde. Inizio di gara con entrambe le squadre molto determinate e attente in difesa. Dopo un inizio equilibrato,di Talmassons segnano un break a favore delle padrone di casa, 9 a 5 e primo time out per Barbieri. Partita che cresce di tono con il muro di Albese che tiene a distanza la CDA, 17 a 14. Sotto 20 a 16, Talmassons chiama il secondo time out.

Si va sul 21 pari e al secondo time out per la Tecnoteam. Finale di set caratterizzato da un muro della Tecnoteam che si aggiudica un parziale combattutissimo (25-23). Toni agonistici molto accesi anche a inizio secondo set, con il risultato subito sul 6 pari. Pochi riferimenti al muro per Albese e Talmassons si porta sul 12 a 8 costringendo le padrone di casa al primo time out. Due errori CDA ed è 12 a 10. Il set lo chiude Bovo sul 25 a 19 per la CDA. Terzo set con una partenza decisa delle ospiti in battuta e in attacco (5 a 1) e primo time out per l’Albese che poi recupera fino all’8 pari.

Si lotta su ogni pallone con la Tecnoteam che chiama il secondo time out sotto 16 a 13. Avanti 21 a 19, Barbieri chiama il primo time out. Finale incandescente e si arriva al 22 pari. Ancora una volta è Conceicao a chiudere un soffertissimo set sul 25 a 23. Quarto parziale che non smentisce i precedenti, grande agonismo e padrone di casa avanti per 5 a 2. Primo time out per la CDA.

Un ace di Obossa segna la parità, 8 a 8. Conceicao tiene a distanza l’Albese e si va sul 20 a 17. Ace di Obossa, ma è 22-22. Conceicao scatenata, 23 a 22. Un attacco di Grigolo e un muro di Obossa per il 25 a 23 che regala a Talmassons una vittoria sudata come non mai. Il tabellino del match:

TECNOTEAM ALBESE-CDA TALMASSONS 1-3 (25-23, 19-25, 23-25, 23-25)

Tecnoteam Albese Volley Como: Ghezzi(L), Veneriano, Lualdi, Cialfi, Scurzoni, De Nardi(L), Gallizoli, Bocchino, Zanotto, Oikonomidou, Baldi, Pinto, Mochellin e Nardo. Allenatore: Mucciolo e Vice: Cardinali

CDA Talmassons: Bovo, Panucci, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto(L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte(L) e Nicolini(K)