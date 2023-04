A2. Doppia trasferta ravvicinata in Centro Italia per la Tecnoteam Albese

A partire da oggi, martedì 18 aprile 2023, la Tecnoteam Albese Volley Como torna in palestra dopo il fine settimana senza impegno agonistico. E sempre da oggi parte la seconda fase della Pool Salvezza che vede le Guerriere affrontare una doppia trasferta ravvicinata: domenica a Sant’Elia Fiumerapido (Frosinone) contro l’Assitec Volleyball e martedì 25 aprile a Perugia per affrontare la 3M già retrocessa. Un doppio appuntamento in centro Italia che potrebbe dare a Veneriano e compagne la certezza matematica della permanenza in serie A2 anche per il prossimo anno, un traguardo che avrebbe una valenza incredibile.

Insidioso, comunque, il primo dei due impegni, quello di domenica a Sant’Elia Fiumerapido: all'andata arrivò il successo di Albese per 3-1, dunque non bisogna sottovalutare le ciociare che sono in piena corsa proprio per la permanenza nella seconda categoria nazionale. Dopo la partita nel Lazio, la squadra di coach Chiappafreddo resterà in zona per poi spostarsi lunedì 24 aprile in quel di Perugia ed affrontare - il giorno seguente - la sfida con le umbre biancorosse. Il rientro ad Albese, invece, è previsto dopo la gara del 25 aprile. La speranza è di tornare con la salvezza già in tasca, una certezza matematica che tutti i tifosi della Tecnoteam aspettano con ansia.