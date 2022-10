A2: debutto amaro in campionato per la Tecnoteam Albese che cede con la Picco Lecco in 4 set

Squadra in casa

Squadra in casa Albese

È un debutto amaro per la Tecnoteam Albese Volley Como nel campionato di A2 femminile 2022-2023: ieri pomeriggio, davanti ad un pubblico notevole (che ha riempito il palazzetto di Casnate), le ragazze di coach Chiappafreddo sono state superate (1-3) dalle cugine della Picco Lecco al termine di una partita che ha visto la Tecnoteam quasi sempre ad inseguire le avversarie. Primo set punto a punto con Albese che ha fallito un set-ball (con Nardo) dopo una battaglia durata quasi 30 minuti.

Nel secondo Albese ha rialzato la testa con i punti di Stroppa e Nardo e la brasiliana Cassemiro a recuperare tanti palloni (con il libero Rolando). Lecco qui è andata in affanno e non è mai riuscita a colmare lo strappo fatto con il servizio di Veneriano e di Nicolini. Terzo set con Lecco che è sempre rimasta avanti e non ha mai ceduto nulla. La Tecnoteam ci ha provato, ma senza riuscire a colmare i 5/6 punti presi di vantaggio dalle avversarie.

E nell'ultimo la Picco ha preso il largo da metà: Albese, anche un pò demoralizzata, ha ceduto dopo diversi errori. Ottima la Picco in difesa, tantissimi i palloni recuperati dopo lunghi scambi. Le avversarie hanno avuto punti e sostanza da tutto il sestetto: da Piacentini a Lancini, poi Bracchi (Mvp della serata) e Zingaro, apparsa in grandissimo spolvero sul parquet di Casnate. Il tabellino del match:

TECNOTEAM ALBESE-PICCO LECCO 1-3 (24-26, 25-18, 21-25, 17-25)

ALBESE: Nicolini 7, Cassemiro 9, Veneriano 9, Stroppa 12, Nardo 18, Gallizioli 2, Rolando (L), Pinto 3, Badini 2, Conti. Non entrate: Cantaluppi, Radice (L), Nicoli, Bernasconi. All. Chiappafreddo

LECCO: Rimoldi 4, Lancini 11, Piacentini 9, Bracchi 22, Zingaro 17, Albano 7, Bonvicini (L), Citterio 1, Rocca, Belloni. Non entrate: Tresoldi, Bassi. All. Milano