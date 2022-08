Volley femminile A2, il presidente Crimella commenta il girone della Tecnoteam Albese

Arriva anche il commento del numero uno della Tecnoteam Albese, Graziano Crimella, dopo l'ufficializzazione del girone per il secondo campionato in Serie A2 della formazione comasca. Le sue riflessioni qui di seguito: “Sono molto contento del nostro girone, quasi interamente lombardo. Ovviamente abbiamo almeno quattro delle pretendenti sl titolo: Brescia, Busto, Trento, Mondovì. Davanti Busto che ha allestito una super corazzata, subito sotto Trento e poi Brescia e Mondovì. Ci sono anche delle neopromosse che vorranno dire la loro. Da parte nostra non avremo paura di nessuno. Abbiamo un grande allenatore e delle ragazze super desiderose di ripetere il campionato scorso. Tanti nemici, tanto onore. Lo spettacolo al Palafrancescucci sarà sicuramente garantito. Vedrete, cari tifosi, che ci divertiremo un sacco”.