A2: gran colpo di mercato della Tecnoteam Albese che ingaggia Cecilia Nicolini

Accordo raggiunto in queste ore con la forte palleggiatrice di Codogno Cecilia Nicolini, ultima stagione con la maglia di Talmassons: il Ds Mozzanica ed il presidente Crimella l'hanno convinta della bontà del progetto Tecnoteam Albese Volley Como e lei ha accettato con entusiasmo.

Queste le parole del presidente Graziano Crimella: "Conosco Cecilia da tanti anni e in tante occasioni l’ho avuta come avversaria, prima in B1 e quest’anno anche in serie A. Da sempre ho apprezzato la sua bravura e serietà. Sono felicissimo di averla con noi. Ringrazio anche Paolo Bongiorno, suo procuratore, che ha avuto una parte importante per la chiusura della trattativa, per la verità una trattativa lampo. Un grosso benvenuta a lei da parte di tutti noi!”.

Un curriculum di tutto rispetto, tanti campionati in A2 e B1. Sempre protagonista, sempre determinante per le formazioni nelle quali ha giocato. Ecco la scheda di Cecilia Nicolini, nuova palleggiatrice della Tecnoteam Albese Volley Como. È nata il 18 giugno 94 a Fiorenzuola, è cresciuta ed abita tuttora a Codogno (Lodi). Cecilia Nicolini inizia nel 2011/12 a Crema in A2, anche l'anno dopo resta lì fino a febbraio quando passa (sempre in A2) a Montichiari.

Poi due stagioni a Pavia in A2, nel 2016/17 arriva alla Properzi Lodi (in B1) con coach Milano dove è grande protagonista di una super-stagione. Sempre B1 negli anni seguenti: nel 17/18 a Settimo Torinese, nel 18/19 ad Offanengo, anche qui sempre decisiva. Nel 20/21 a Busto alla Futura Volley Giovani in A2, nell'ultima stagione punto di riferimento della Cda Talmasson (nostro stesso girone). Ora la scelta di vestire la maglia della Tecnoteam Albese. Nelle sue prime parole da Guerriera si è detta più che soddisfatta per questa scelta e di avere buone sensazioni per una stagione speciale.