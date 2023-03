Volley femminile A2. Il cammino della Tecnoteam Albese nella Pool Salvezza

Già dal prossimo weekend, sabato 11 e domenica 12 marzo, inizierà la seconda fase del campionato di serie A2 di volley femminile che si dividerà in due pool: la Pool Promozione, che sancirà la prima squadra qualificata in Serie A1 e assegnerà i quattro posti disponibili per i playoff, e la Pool Salvezza, che stabilirà le sei squadre retrocesse in B1. Il calendario diffuso oggi dalla Lega Volley femminile.

Le undici squadre della Pool Salvezza disputeranno gare di andata e ritorno contro le avversarie dell'altro girone non incontrate in precedenza. Si mantengono tutti i punti conquistati nella Regular Season. Non è previsto un coefficiente di correzione poiché le squadre del Girone A dovranno effettuare due turni di riposo durante la pool. Al termine delle dodici giornate, le ultime sei squadre in classifica saranno retrocesse in B1.

IL CALENDARIO DELLA TECNOTEAM ALBESE

PRIMA GIORNATA (And 12/3 - Rit 16/4)

Turno di riposo

SECONDA GIORNATA (19/3 - 23/4)

Tecnoteam Albese Volley Como - Assitec Volleyball Sant'Elia

TERZA GIORNATA (22/3 - 26/4)

Tecnoteam Albese Volley Como - 3M Pallavolo Perugia

QUARTA GIORNATA (26/3 - 30/4)

Desi Skipping Akademia Messina - Tecnoteam Albese Volley Como

QUINTA GIORNATA (2/4 - 7/5)

Anthea Vicenza - Tecnoteam Albese Volley Como

SESTA GIORNATA (9/4 - 14/5)

Tecnoteam Albese Volley Como - Seap Sigel Marsala