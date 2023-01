A2. Allenamento congiunto per la Tecnoteam Albese, domani il match con il Progetto Valtellina

Il campionato di Serie A2 di volley femminile va in “vacanza”, in contemporanea alla disputa degli ultimi atti della Coppa Italia di categoria. La Tecnoteam Albese può rifiatare e godersi ancora meglio l’ultima vittoria ottenuta, lo splendido 3-2 sul campo dell’Esperia Cremona. Intanto, però, la formazione comasca di coach Chiappafreddo non sta con le mani in mano. Proprio nel corso della giornata di domani, giovedì 26 gennaio 2023, le Guerriere sosterranno un interessante allenamento congiunto con il Progetto Valtellina Volley.

Si tratta di un’avversaria che milita in Serie B1, per la precisione nel girone B. È una sfida che si preannuncia interessante, anche perché la compagine di Delebio (provincia di Sondrio) sta disputando un’ottima stagione. Le gialloblu sono in sesta posizione, un traguardo di non poco conto per una neopromossa. Finora ha totalizzato 19 punti, frutto di sei vittorie e altrettante sconfitte, con la zona retrocessione del girone che dista ben sette lunghezze.

In poche parole, è l’avversario giusto per non perdere dimestichezza sul pallone e far trovare la Tecnoteam ben preparata al ritorno in campo. Il prossimo match della squadra è in programma per domenica 5 febbraio, quando l’Albese ospiterà un’Hermaea Olbia alla ricerca di punti e desiderosa di riscattare le ultime prestazioni.