Volley femminile A2. La Tecnoteam Albese vuole chiudere la stagione con un sorriso

Voglia di chiudere con un sorriso. La Tecnoteam Albese Volley Como volerà domani a Marsala per l’ultima giornata della sua lunga stagione, iniziata ad ottobre con il derby con Lecco ed ora verso la conclusione: la permanenza in A2 è arrivata giornata fa nella Pool Salvezza. Ma le ultime quattro giornate sono state all’insegna delle sconfitte. Ne sono arrivate quattro, appunto, l’ultima domenica in casa con Vicenza. A Marsala, domenica, l’ultima partita che non conta niente per entrambe le squadre (Albese salva e siciliane già retrocesse), ma serve per chiudere al meglio.

Queste le dichiarazioni pre-match di coach Mauro Chiappafreddo: “Scendiamo in Sicilia per poter tornare a vincere. Vogliamo portare a casa un risultato che manca da parecchie partite: assicuro i tifosi che ce la metteremo tutta per onorare fino in fondo il nostro cammino. Ed a loro do appuntamento alla nuova stagione agonistica sempre in A2″. Albese, dunque, punta ancora a chiudere davanti a tutti in questa Pool Salvezza anche se dovrà fare i conti con il risultato di Cremona che gioca a Vicenza, mentre Lecco ha già concluso la sua stagione.

Secondo confronto tra le due formazioni in assoluto: il precedente risale al match dell’andata, a Casnate, con affermazione per la Tecnoteam per 3-0. Nessuna ex nelle due squadre. A Marsala gioca una ragazza comasca (nata a Cantù): si tratta di Matilde Frigerio, centrale. È cresciuta con Alice Nardo: hanno giocato assieme nelle giovanili di Novara, dunque si conoscono molto bene. La gara di domenica sarà trasmessa in diretta su Volleyball World (in chiaro) dalle ore 17.