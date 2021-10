A2: Albese a testa alta anche contro la capolista, ma Talmassons si impone 3-0

Seconda sconfitta in questo campionato di A2 per la, superata questo pomeriggio 3-0 sul terreno di Lignano Sabbiadoro contro la capolista Cda Talmassons. Gara condotta a testa alta dalle nostre ragazze per i tre set:, il terzo – con ancora più rammarico – risolto dalle ragazze di casa con un. Peccato si, finisce 25-23 e senza punti per le nostre ragazze. Nel primo set coach Mucciolo ha fatto debuttare anche Irene Baldi (per Oikonomidou), seconda gara in A2 per Nardo (al posto di Pinto).

Per le giovani un ottimo impatto sul match. Equilibrio per i primi due set anche se le ragazze di casa, sospinte da una ottima Obossa (22 punti per lei), hanno piazzato la loro zampata nel finale. Identici i parziali: 25-20. Ma anche la sensa zione che Albese è stata in partita per larghi tratti contro le quotate avversarie. Terzo set ancora con Baldi e Nardo in campo. Avvio ottimo di Albese (2-5), poi sorpasso del Talmasson con la brasiliana Lana e Cogliandro a martellare assieme a Obossa.

Equilibrio ancora più marcato che gli altri due set. Nicolini, al servizio, spinge le sue compagne avanti di nuovo, ma poi si va avanti punto a punto fino al 22 pari. La zampata vincente è di Obossa, ancora lei. Ed Albese si arrende a testa alta come già successo a Soverato (3-0). Il tabellino del match.

CDA TALMASSONS-TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-0 (25-20; 25-20; 25-23).

CDA TALMASSONS: Nicolini 1, Obossa 22, Cogliandro 10, Silva Conceicao Lana 14, Bovo 7, Grigolo 8, Maggipinto Libero, Pagotto, Dalla Rosa ne, Marchi ne, Cantamessa ne, Ponte ne. Coach Barbieri, vice Cinelli

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cialfi 3, Oikonomidou 3, Zanotto 9, Pinto 4, Veneriano 5, Gallizioli 9, De Nardi Libero, Nardo 3, Baldi 4, Bocchino ne, Lualdi ne, Ghezzi ne, Scurzoni ne, Mocellin ne. Coach Mucciolo, vice Cardinali