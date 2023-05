Pool Salvezza A2. La Tecnoteam Albese termina la stagione col sorriso: 3-2 a Marsala

La Tecnoteam Albese Volley Como va sotto 2-0 a Marsala e poi reagisce con un grande cuore. Quarto set infinito sul 37-39, infine il tie-break dominato 15-7. Un 2-3 per chiudere con il sorriso la stagione. Buonavita, coach della Seap-Sigel Marsala, presenta la formazione che da qualche tempo a questa parte è la stessa di sempre: Ghibaudo e Salkute a comporre la diagonale d’attacco; bande capitan Moneta e Bulovic; centri Guarena e Frigerio; libero Norgini. Coach Mauro Chiappafreddo risponde con Nicolini alla regia e Conti opposto; schiacciatrici Nardo e Cassemiro, centrali Badini e capitan Veneriano, libero Elena Rolando. La gara inizia con il servizio out inviato da Badini. Successivamente, due punti di fila di Nardo: 1-2. Replica due volte con due diagonali capitan Serena Moneta: 3-3. Mentre il 5-3 e il 6-4 sono di Salkute in pipe e di Guarena su fast. Più avanti il nuovo +2 è timbrato da Frigerio su muro: 9-7.

La centrale di Cantù (Como) si ripete nello scambio successivo per il 10-7 su fast vincente. Coach Chiappafreddo al nuovo allungo avversario così si rifugia nel time-out. Al rientro, Bulovic invia sulla rete il servizio e Nardo su schiacciata accorcia sul -1: 10-9. Cassemiro compie l’ace del pari: 10-10. Il nuovo punto di Salkute riporta il +2: 12-10. Controbatte subito Nardo per il 12-11. Salkute in questa fase non è paga e firma il 14-12; Moneta realizza su parallela il +3: 15-12. La situazione resta di +3 sul 17-14 (altro stampo di Salkute). La Tecnoteam compie un controbreak sostanziale di due punti con Cassemiro prima firmataria: 18-17 e time-out Marsala. Finale bello giocato punto a punto in cui spicca il muro-punto di Salkute del 19-18. A questo segno, Chiappafreddo cambia l’intera diagonale d’attacco (Nicolini e Conti) con Stroppa e Frigerio riconsegna il +2 e nell’azione successiva al secondo ed ultimo time-out di Chaoppafreddo finanche il +3 su muro: 21-18. Moneta mura e la palla cade sull’altra parte del campo ed è 22-18.

Salkute compie il ventitreesimo punto arrivati sul 23-18. Un attacco di Albese va sull’out: 24-18. Ancora un punto della compagine comasca e poi Monika Salkute realizza su diagonale il punto del 25-19. L’opposto Stroppa resta del gioco. Il secondo atto ha inizio con la battuta di Bulovic che due scambi dopo sulla situazione di 1-1 è rilevata da Garofalo nel cosiddetto cambio “under”. Più avanti, il 5-3 arriva su pallonetto di Salkute e il 6-3 per effetto del punto di Bulovic rientrata qualche istante prima chiudendo il cambio. Accorcia il segno di Nardo per il 6-4. I punti del 9-7 e del 10-7 sono a firma di Bulovic. Mentre l’11-8 è di Frigerio che realizza dal centro per mezzo di una combinazione stretta con Ghibaudo ed il +4 del 12-8 di Salkute con Garofalo di nuovo della contesa. Il 14-10 arriva dopo un recupero di Norgini e con Ghibaudo che va a segno con un attacco di seconda. Il nuovo +4 del 16-12 perviene grazie all’attacco da seconda linea di Salkute. I punti del 17-12 e del 18-12 è autrice Bulovic. Il 19-14 è di capitan Moneta.

Accorcia sul -4 l’opposto Stroppa. Ma è Bulovic di nuovo a realizzare il punto del 20-15. A segno più avanti vanno Moneta, Stroppa e Nardo. Ma due punti di Salkute in rapida successione tagliano le gambe ai propositi di rimonta e termina 25-18. La terza frazione comincia con il vantaggio momentaneo di Albese (che presenta in campo Bernasconi e non più Badini), poi rimonta di Marsala con un muro vincente di Salkute e il punto in fast di Guarena del 5-4. Grazie ad un controbreak di quattro punti, portando Cassemiro dalla linea del servizio altrettante volte, Albese si porta sopra: 5-8 (punto in bagher del libero Rolando). Reazione di Marsala che parte dalle mani di Bulovic a spezzare il gran momento ospite: 6-8. Successivamente, Marsala perviene al pari con una grande schiacciata di Salkute: 10-10. La stessa lituana con Albese in fuga firma il segno del 12-14. Albese ha l’abilità di firmare un nuovo break, di quattro a uno ad un time-out di coach Buonavita: 13-18. Al rientro in campo è Moneta a compiere il punto del 14-18. Mentre Bulovic realizza i segni del 15-19 (su parallela) e del 16-19. Il 16-20 per Albese è realizzato da Gallizioli che aveva già iniziato nella prima parte del terzo set. Nel finale ancora emozioni: errore al servizio di Gallizioli e l’ace di Ghibaudo: 18-22 e time-out chiesto da Chiappafreddo. Il 18-23 è di Stroppa, mentre il 19-24 è una brutta costruzione del gioco comasco. Chiude per il 19-25 una gran conclusione di Nardo. Via al quarto set. Bulovic serve il gioco per cominciare il quarto set ed il primo punto è di Albese che comincia forte.

Al primo timeout di Buonavita le comasche sono avanti cinque punti a uno. Al rientro alle velleità Marsala effettua il punto del 2-5. Più avanti, Ghibaudo mura per il 5-7. Nardo compie il punto del 5-9, Bulovic risponde con lo stampo del 6-9 ed apre al controbreak locale anche grazie a un suo punto (quello del 9-10). Al decimo punto compiuto da Salkute, quello del pari, coach Chiappafreddo si appella al timeout. Al rientro, due attacchi out delle comasche portano per la rpima volta nel set a condurre la Seap-Sigel Marsala: 12-10. Pochi scambi più avanti è Moneta con un pallonetto ad eludere il muro di posto due a riconsegnare il +2: 13-11. Sul 14-12 e ad un nuovo segno della Seap-Sigel Maarsala in battuta entra Garofalo per rilevare Salkute. Il 16-14 è ad opera di Guarena, invece il 17-15 un nuovo stampo con un tocco di seconda di Ghibaudo: 17-15. Sulla situazione di 18-15 con Ghibaudo a portarsi dalla linea dei nove metri, Chiappafreddo stoppa il gioco per l’ultima volta. Alla ripresa del gioco Ghibaudo va al servizio e la palla scivola sull’out: 18-16. Bulovic realizza il punto del 19-16 dopo una difesa a una mano di Norgini. Di conseguenza, effettua il controbreak di quattro punti a uno Albese e va a pareggiare: 20-20. Si precede punto a punto fino al 22-21. In questa fase Moneta e Salkute realizzano due bei punti: 23-23. iL 24-23 è per effetto della parallela di Bulovic. Ghibaudo a servire l’ultima palla del game ma pesta la linea: 24-24. Si va ai vantaggi. Il punto del 25-24 è di Katarina Bulovic. Un muro di Albese porta in pari: 25-25. Salkute realizza il punto del 26-25, ma Albese pareggia: 26-26. Si va ad oltranza: prima 27-27 e poi 28-28 (errore al servizio delle comasche). Bulovic dà con un suo punto la palla del match: 29-28. Tutto finito? Neanche per sogno. Albese pareggia 29-29.

Ghibaudo realizza il punto del 30-29. Entra Julie Teso al servizio e manda in out la palla: 30-30. Bulovic ancora a segno per Marsala: 31-30. Ghibaudo manda out il servizio: 31-31. Alice Nardo fa ace: 31-32. Bulovic e Moneta su pallonetto: 33-32. Stroppa realizza due punti: 33-34. Albese ha la palla più avanti per vincere il set. Ma Salkute non è d’accordo: 34-34. Gallizioli fa lo stampo del sorpasso: 34-35. Salkute due volte annulla due vantaggi ospiti: 36-36. Gallizioli compie il punto del 37-38, ma è Nardo a compiere il punto del definitivo 37-39. Tra il quarto e il quinto ed ultimo gioco le squadre vanno incontro ad una pausa lunga come succede in questi casi. Si parte dalla battuta servita da Bulovic. Albese sprinta sullo 0-2. Moneta accorcia per l’1-2. Successivamente, il break di Albese è di quelli imponenti: sette ad uno all’ace della Gallizioli del 2-9. Prima del cambio campo tra le azzurre è inserita Teso al posto di Ghibaudo. Qualche scambio più avanti, una bordata della Nardo e un errore marsalese: 3-11. La reazione locale risiede sul punto della Salkute: 4-12. Un nuovo errore di Marsala e Nardo danno il 4-14. Salkute e Moneta compiono i punti del 6-14 e del 7-14. Mentre Stroppa chiude la partita sul 7-15 con un pallonetto su cui non arriva Norgini. Così coach Chiappafreddo a fine gara: “C’è stato grande spettacolo in quel di Marsala con le formazioni che hanno dato fondo a tutto quello che avevano e con continui scossoni al punteggio. Era un peccato che una delle due alla fine doveva perdere. Per noi una vittoria di misura in rimonta mettendo tra noi e le avversarie una gran fase difensiva. Un bel modo di terminare la stagione che ci ha visto mantenere la categoria in anticipo qualche settimana fa“. Il tabellino del match:

SEAP SIGEL MARSALA-TECNOTEAM ALBESE 2-3 (25-19, 25-18, 19-25, 37-39, 7-15)

MARSALA: Bulovic 18, Frigerio 9, Salkute 30, Moneta 20, Guarena 4, Ghibaudo 5, Garofalo, Teso. ne D’Este. All. Buonavita

ALBESE: assemiro 11, Veneriano, Nicolini 3, Nardo 26, Badini 2, Conti 4, Stroppa 15, Gallizioli 15, Cantaluppi 7, Bernasconi 3, Nicoli 1. ne Radice (L). All. Chiappafreddo