A2: Tecnoteam Albese alla prova Talmassons senza paura e con un pizzico di spavalderia

La “sbornia” è stata inevitabile dopo il primo storico successo in, ma ha lasciato spazio alla preparazione del prossimo incontro, quello in programma domani, domenica 24 ottobre 2021. Lasarà di scena a Lignano Sabbiadoro per affrontare la temibile, a punteggio pieno e forte del derby friulano appena vinto.

A poche ore dal match hanno parlato il coach Cristiano Mucciolo e Federica Ghezzi che ha appena esordito in categoria. Proprio la giocatrice ha raccontato come è andato questo debutto: “ Tutto è stato emozionante ed inaspettato, ma devo dire che ci speravo. È stato un bel regalo, oltre che una bella soddisfazione. Mi tremavano un po’ le gambe e le mani, ma è andata bene. Ora giocheremo contro una formazione forte, possiamo andare lì e divertirci, giocare e dimostrare quanto valiamo. Giocheremo per vincere e, se dovesse succedere, sarà ancora meglio”.

L’allenatore ha approfondito ulteriormente i due temi: “A Federica non ho regalato nulla, meritava questo esordio per tutto quello che dà in palestra, con lei possiamo sfruttare un ottimo cambio in seconda linea. La partita con Talmassons far difficile: forse è una delle tre squadre più forti del girone insieme a Pinerolo e Mondovì, con un roster di altissimo livello. Emotivamente sarà comunque semplice, perché giocheremo senza avere nulla da perdere. Ci vorrà anche un po’ di spavalderia che non fa mai male. La vittoria con il Club Italia ci ha galvanizzato, ma la strada è ancora lungo e c’è molto lavoro da fare”.