Da Varane al sogno Depay: sta nascendo un Como stellare

A 21 anni dall'ultima volta in A, sembra che il Como questa volta miri a una lunga permanenza nella massima serie. E lo sta facendo muovendosi su diversi piani. Posta la sofferenza per lo stadio Sinigaglia, al quale si sta comunque lavorando per ottenere la pur provvisoria deroga, la società ha avviato già da tempo una campagna acquisti che sta letteralmente entusiasmando i tifosi azzurri.

Dopo Varane e (forse) Depay e Martial, sul lago di Como si sogna davvero in grande già da quando sono arrivatoi Cesc Fabregas in panchina e Thierry Henry è diventato azionista. I sì strappati al già citato Varane, poi a Pepe Reina - secondo portiere qualora arrivasse Pau Lopez – e Alberto Moreno ne sono la dimostrazione tangibile. Senza dimenticare i nomi già ufficializzati del gallo Belotti e Alberto Dossena, ex Cagliari.

Ma non è finita perché, come detto, oltre al recente rinnovo di Cutrone, si profilano all'orizzonte i nomi di Anthony Martial e Memphis Depay, oltre a quello di Rodri Sanchez del Betis Siviglia, che sembra sempre più vicino ad approdare sul Lario.

Insomma, la famiglia Hartono e i suoi dirigenti proseguono senza sosta un cammino con idee chiarissime, non solo per il calcio mercato ma anche attraverso un rafforzamento commerciale del Calcio Como: gli accordi stretti con il marchio Adidas e con Uber per la sponsorizzazione dimostrano che la società non ha nessuna intenzione di fare la Cenerentola della Serie A.