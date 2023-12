Thierry Henry: “Voglio che il Como diventi famoso come il suo lago”

Thierry Henry, l'ex campione francese e azionista del Como 1907 da agosto del 2022, ha condiviso la sua entusiasmante esperienza sulle rive del Lario in un'intervista a Sky Sport Uk, ripresa poi da Itasportpress. Questo racconto avviene pochi giorni prima dell'entrata più attiva dell'ex stella del calcio nel club, prevista per l'inizio del 2024.

"La proposta è stata irresistibile perché ogni aspetto mi ha colpito profondamente - ha dichiarato Henry con passione - La società condivide una visione ambiziosa come la mia, ha un progetto e il luogo è semplicemente meraviglioso. Il mio desiderio è che la squadra diventi altrettanto famosa quanto il suo lago. Ora, devo imparare a pensare a lungo termine, adottare un approccio progettuale in ogni cosa, pianificare per il futuro. Diversamente da quanto fanno gli allenatori, c'è bisogno di una visione più ampia e prospettica, non solo immediata."

Le ambizioni di Henry per il Como non sono certo nascoste, proiettando la squadra verso traguardi importanti. Va notato che, recentemente, il Como 1907 ha raggiunto il secondo posto in classifica in Serie B, ottenendo una vittoria in trasferta contro il Cosenza e trovandosi a pari merito con il Venezia, a soli 6 punti dalla capolista Parma.

In questo contesto, Mirwan Suwarso, il top manager della società comasca, ha lanciato segnali positivi anche per quanto riguarda il futuro stadio Sinigaglia. Insomma, il Como 1907 sta vivendo un periodo quasi magico, con Henry e l'intera squadra concentrati su obiettivi ambiziosi e una visione a lungo termine che promette di portare gloria e successo al club sulle rive del lago di Como.