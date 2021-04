Tennis Como: assegnati a Pasqua i titoli del Super Next Gen

Sono Samira De Stefano e Edoardo Santoni i vincitori della tappa del Tennis Como del Super Next Gen Italia, circuito nazionale che mette di fronte i migliori prospetti della Penisola delle categorie Under 16 e Under 18. È questo l’esito delle finali che si sono disputate sulla terra rossa di Villa Olmo la mattina di Pasqua.

Vittoria netta nel femminile: la Under 18 del Circolo Tennis Cantù, Samira De Stefano (testa di serie numero 2), si è imposta per 6-0 6-1 sulla testa di serie numero 1 Vittoria Baccino del Tc Finale. Match senza storia fino al 6-0 3-0. Poi la ligure ha ottenuto il primo game ed è andata 0-40 nel gioco successivo. La De Stefano tuttavia con cinque punti consecutivi è andata 4-1 per chiudere 6-1.

“Non mi aspettavo un risultato così netto – ha commentato la vincitrice alla fine – Sono contenta perché credo di aver giocato molto bene. Il Super Next Gen è stata una occasione molto importante per me per giocare e mettermi alla prova, soprattutto in questo momento con le difficoltà legate al Covid”.

Combattuta la finale maschile, tra Edoardo Santoni del Tc Sesto e Curzio Manucci del Tennis Club Genova 1893. Primo set per il lombardo in modo netto (6-1), secondo parziale recuperato dal ligure che, sotto 0-2, ha rimontato chiudendo 6-3 e passando a condurre anche nell’ultima partita per 2-1. Poi sono arrivati quattro giochi di fila per Santoni che si è portato sul 5-2 chiudendo sul 6-3. Entrambi i finalisti erano Under 16 e, rispetto al femminile, non erano compresi tra le prime teste di serie.

“Sono molto contento – ha commentato al termine Edoardo Santoni – Ho giocato tanto, otto match, mi sentivo bene. Non ero il favorito sulla carta ma dentro di me sapevo di poter vincere. Una convinzione che è cresciuta dopo aver eliminato la testa di serie numero 1 (Andrea Giammario del Tc Milano “Bonacossa”, ndr). In finale ed un certo punto pensavo di poterla chiudere in due set, poi è stato bravo il mio avversario. Nel terzo set alla fine l’ha spuntata chi ha resistito di più. Credo sia stato un bel match da vedere”.

Alle premiazioni erano presenti l’assessore allo sport del Comune di Como, Marco Galli, il delegato provinciale del Coni Niki D’Angelo e il delegato della Federtennis Walter Schmidinger, oltre al presidente del Tennis Como Walter Schmidinger, oltre al presidente del Tennis Como Chiara Sioli, al vicepresidente Roberto Redaelli e al direttore del torneo Paolo Carobbio.

Il Super Next Gen era iniziato venerdì 26 marzo, con ben 397 giocatori iscritti divisi tra tabellone maschile e femminile. Quasi 400 i match disputati per eleggere i vincitori, divisi anche su altri circoli del territorio. Il Super Next Gen Italia raggruppava in riva al Lario i migliori prospetti Under 16 e Under 18, uniti in un unico tabellone nonostante la differenza di età. Ottima la prova dei più “piccoli”, in grado di portare quattro giocatori nei quarti di finale nel maschile (oltre ai due finalisti anche Filippo Callerio e Gianluca Filoramo) e addirittura cinque in quello femminile con Gaia Maducci, Isabella Serban, Rebecca Frant, Judith Esther Attias e Lucia Gaio.