Team Satori Como: dove la Muay Thai diventa un'arte marziale inclusiva

Nel cuore di Como, un'associazione sportiva si distingue non solo per la sua eccellenza nel campo della Muay Thai, ma anche per il suo impegno sociale e inclusivo. Il Team Satori Como non è solo un luogo dove gli atleti si allenano per gareggiare ad alti livelli, ma è anche un punto di riferimento per coloro che cercano un ambiente accogliente e inclusivo per praticare quest'antica arte marziale. L'associazione organizza corsi no-profit, progettati per raggiungere diverse fasce della comunità.

I corsi inclusivi

In collaborazione con le associazioni locali Dai Como e la Fondazione Comasca, il Team Satori Como organizza, per esempio, corsi dedicati a ragazzi provenienti da famiglie con difficoltà. Questi corsi non solo offrono un'opportunità per imparare la Muay Thai, ma fungono anche da sostegno sociale e psicologico per i partecipanti, mettendo a disposizione un ambiente positivo e motivante.

Un'altra iniziativa particolarmente significativa è il corso dedicato ai ragazzi con la sindrome di Down, realizzato in collaborazione con l'associazione Ancora. "Questo corso - spiega l'istruttore Christian Olivo - non solo offre ai partecipanti l'opportunità di migliorare la loro forma fisica e apprendere le tecniche della Muay Thai, ma promuove anche l'inclusione sociale e la fiducia in sé stessi, creando un ambiente accogliente e non giudicante dove i ragazzi si divertono e trascorrono ore di serenità".

I corsi per amatori e agonisti

Ma l'impegno del Team Satori Como è incentrato anche e sopratutto sui corsi per amatori, aspiranti professionisti e agonisti. Sono diversi, infatti, gli atleti del Team Satori (sia maschi che femmine) che gareggiano ad alti livelli, con incontri su ring italiani ed esteri. L'associazione è, dunque, anche un punto di riferimento per gli appassionati della Muay Thai che desiderano migliorare le proprie abilità e competere a livello agonistico. Con sede in due palestre, una presso l'Associazione dell'Annunciata dei Padri Somaschi in viale Varese 19 a Como e l'altra in via Adige 4 a Luisago, il Team Satori Como allena pressoché quotidinamente decine di atleti. "Il numero di iscritti - spiega Christian Olivo - è in continuo aumento, tanto che stiamo pensando di estendere gli orari e aumentare le lezioni".

Corsi per bambini e adulti

I corsi per amatori sono suddivisi in tre categorie, tenendo conto delle diverse fasce di età: ci sono corsi dedicati ai bambini dai 4 agli 11 anni, corsi per ragazzi dai 12 ai 15 anni e corsi per adulti dai 16 anni in su. Questa suddivisione consente agli istruttori di adattare gli allenamenti alle esigenze specifiche di ciascun gruppo di età, garantendo un'esperienza formativa sicura ed efficace per tutti i partecipanti. In sintesi, il Team Satori Como non è solo un centro di addestramento per atleti di élite, ma un luogo dove la Muay Thai diventa un'arte accessibile e inclusiva per tutti. Attraverso i suoi corsi no-profit e le iniziative sociali, l'associazione si impegna a promuovere i valori di solidarietà, inclusione e rispetto, dimostrando che quest'arte marziale può essere un potente strumento di trasformazione sociale e personale. Per informazioni per ogni tipologia di corso è possibile contattare il numero 393.0662919.