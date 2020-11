Il covid non ferma la StraLugano: si corre il 28 e 29 agosto

Il Comitato Direttivo della StraLugano ha deciso di fissare la quindicesima edizione della competizione per il 28-29 agosto 2021. Una scelta che permette ai nostri affezionati atleti di prepararsi in tranquillità a una competizione che mette sempre al centro l’amore per lo sport e per la nostra bella città.

Il presidente Vanni Merzari ha spiegato: “Ci sono speranze che per la prossima estate la situazione dell’epidemia di Coronavirus permetta lo svolgersi di manifestazioni. Abbiamo voluto quindi definire la data con largo anticipo per rasserenare i molti partecipanti che non vedono l’ora di mettersi a correre per prepararsi alla StraLugano”.

Il Comitato lavorerà in questi mesi di preparazione per organizzare la manifestazione in ottemperanza alle misure che verranno emanate dalla Confederazione e dal Cantone in base all’evoluzione della pandemia, per permettere lo svolgimento della StraLugano in piena sicurezza per la salute dei suoi partecipanti.

Le iscrizioni per la quindicesima edizione della StraLugano, all’interno della quale verrà disputata anche la gara valida per il Campionato Svizzero di 10 km su strada, apriranno a partire dal 1° marzo 2021 sul sito www.stralugano.ch. Nell’attesa vi invitiamo a seguirci sui nostri social network, perché insieme #ripartiamo!