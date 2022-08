Conto alla rovescia per la StraLugano 2022: in memoria dell'ex sindaco Borradori

È iniziato il conto alla rovescia e manca solo un mese alla XVI edizione della StraLugano e alla seconda edizione che, in memoria del compianto sindaco, assegnerà alla prima ed al primo partecipante che taglieranno il traguardo della 10km CityRun di sabato 10 settembre, il "Trofeo Marco Borradori". Creati dalla Scuola di Scultura di Peccia con il sostegno della Città di Lugano e il Corriere del Ticino come media partner, i trofei verranno consegnati in Piazza Riforma al termine della gara in presenza delle autorità cittadine e cantonali.

Il sabato pomeriggio oltre ad ospitare la coppa ASTi per la gara di 10 km CityRun, viene confermata la FastRun, una 5KM competitiva rapida e lineare che permetterà ai principianti di avvicinarsi con dolcezza al mondo dei runner e consentirà ai più esperti di ottenere risultati cronometrici di altissimo livello.

Confermata anche la gara dei 21 Km: la Half Marathon della domenica mattina, da ormai qualche anno la gara principale della Stralugano, che sviluppandosi sul percorso più veloce della Svizzera coinvolge ogni anno nuovi atleti e affezionati che cercano di battere il loro record. Analogo discorso vale per la StraLugano Relay, la mezza maratona a staffetta, che spesso viene scelta da terzetti di amici e colleghi per rafforzare le proprie sinergie e migliorare il gioco di squadra.

Punto fermo del weekend sportivo è la Monte Brè Vertical Race, una corsa in salita che si snoda su un tracciato spettacolare, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista paesaggistico, e che è possibile abbinare, per i più audaci, alla 10Km CityRun partecipando così alla Stracombinata, una gara per molti, ma decisamente non per tutti.

Per tutti invece è la 5 km Run4Charity al sabato sera, da fare di corsa, camminando o spingendo un passeggino: non c’è un tempo da fare, ma solo sorrisi da regalare. Un momento di allegria e condivisione ideato per coinvolgere tutta la città, e non solo, in un gesto di solidarietà a favore di molte associazioni del territorio.