Yoga a Villa Olmo, arti marziali al parco Negretti, skate al Tempio e sport di squadra a Tavernola

La giunta comunale, su proposta dell’assessorato allo Sport, ha deliberato di dedicare quattro aree della città alle associazioni sportive comasche per proporre la pratica di diverse discipline sportive nel periodo estivo. Si tratta del parterre di Villa Olmo, del parco di via Traù, del parco Negretti e dell’area tra il monumento ai caduti e il tempio voltiano.

L’iniziativa nasce dal coinvolgimento del settore Sport con il Villa Olmo Festival, in programma dal 30 giugno al 15 agosto, ed è stata estesa a ulteriori aree ritenute adeguate alla pratica di alcune discipline in base alle loro caratteristiche. A Villa Olmo si potranno praticare discipline adatte al contesto come pilates, yoga, tai chi, qi gong; nell’area di fianco al tempio voltiano si prevedono skate e mtb, nel parco di via Traù gli sport di squadra, e al parco Negretti le arti marziali. Le associazioni sportive potranno farne richiesta al settore Sport secondo le modalità che saranno successivamente indicate in un avviso pubblico.